Isis Bernocchi: al via gli incontri di presentazione dei percorsi quadriennali

Tre gli appuntamenti in programma nella sede di via Diaz: il primo, lunedì 12 gennaio alle 17, sarà dedicato al Liceo scientifico opzione Scienze applicate, martedì 13 e mercoledì 14 gennaio, alla stessa ora, sarà il turno della Filiera tecnica integrata 4+2 in Telecomunicazioni e in Meccanica, Meccatronica ed Energia.

In vista dell’apertura delle iscrizioni all’anno scolastico 2026/2027, l’Isis Bernocchi di Legnano propone gli incontri di presentazione dei percorsi quadriennali alle famiglie e ai ragazzi impegnati nella scelta dell’indirizzo superiore.

Presentazione dei percorsi quadriennali dell’Isis Bernocchi

Si terranno dal 12 al 14 gennaio, alle 17, nell’aula magna dell’istituto (via Diaz). Il primo appuntamento, lunedì 12, sarà dedicato al curriculum di Liceo scientifico opzione Scienze applicate quadriennale, una proposta ormai consolidata all’interno dell’offerta formativa del Bernocchi. Martedì 13 si terrà invece l’incontro dedicato al percorso quadriennale di Istruzione tecnica in Telecomunicazioni, cui parteciperà anche un responsabile di Its Incom. Attivo da diversi anni al Bernocchi, a partire da settembre questo indirizzo si è rinnovato per entrare a far parte della sperimentazione nazionale di una filiera integrata 4+2, caratterizzata dalla coprogettazione dell’offerta formativa con le realtà produttive del settore, da un potenziamento dei Pcto, anche attraverso contratti di apprendistato con le aziende, e da un forte collegamento con gli Its Academy, i percorsi biennali di alta formazione tecnica che ne costituiscono un’ideale prosecuzione, in alternativa all’università. Si chiuderà mercoledì 14 con la presentazione del percorso quadriennale di Istruzione tecnica in Meccanica, Meccatronica ed Energia, attivato l’anno scorso e anch’esso parte della filiera 4+2, con la partecipazione di Roberta Porro, Responsabile Marketing e Comunicazione di Confindustria Alto Milanese. Per partecipare non è necessaria la prenotazione.

“Incontri importanti per chiarire la natura dei percorsi quadriennali”

La dirigente scolastica del Bernocchi Elena Maria D’Ambrosio spiega:

“Questi incontri sono molto importanti per chiarire la natura dei percorsi quadriennali. Si tratta di percorsi impegnativi, pensati però in un’ottica il più possibile inclusiva: il conseguimento delle competenze necessarie per il diploma è possibile grazie a metodologie didattiche innovative, laboratoriali e personalizzate in modo da venire incontro alle esigenze di apprendimento degli studenti. I percorsi di Istruzione tecnica, in particolare, si avvalgono dell’importante contributo delle realtà aziendali, che partecipano alla progettazione dell’offerta formativa contribuendo a renderla innovativa e all’avanguardia”.