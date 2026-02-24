«Insieme si cresce», una rete tra scuole dalla Lombardia alla Calabria

Gli alunni dell'Istituto comprensivo Tarra hanno accolto i coetanei del Pentimalli di Gioia Tauro, del Villa Cortese e dell'Ada Negri di Vanzaghello e Magnago.

Un’alleanza educativa orientata alla costruzione di competenze relazionali, interculturali e civiche. È questo lo scopo della rete nazionale «Insieme si cresce», che vede coinvolte diverse scuole italiane e della quale l’Istituto comprensivo Tarra di Busto Garolfo è capofila.

Incontro della rete «Insieme si cresce» alla scuola media Caccia di Busto Garolfo

Proprio qui si è svolto il primo momento pubblico e di condivisione del progetto che si configura come un percorso di accoglienza, confronto e mobilità studentesca, fondato su una pedagogia degli scambi e delle interazioni. All’incontro, andato in scena venerdì 13 febbraio nell’auditorium della scuola media Caccia di via Correggio, hanno partecipato la dirigente scolastica del Tarra e dell’Istituto comprensivo Ada Negri di Vanzaghello e Magnago Maria Assunta Lattuca, il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Villa Cortese Antonio De Lorenzo, il dirigente scolastico dell’Istituto Pentimalli Paolo VI di Reggio Calabria Domenico Pirrotta (che tra il 2019 e il 2022 ha guidato sia il Tarra di Busto Garolfo che l’Ada Negri di Magnago). Presenti anche i sindaci di Busto Garolfo Giovanni Rigiroli e di Vanzaghello Arconte Gatti (mentre il primo cittadino di Gioia Tauro Simona Scarcella è intervenuto in videocollegamento), gli assessori alla Pubblica istruzione dei due comuni, Stefano Carnevali e Doris Giugliano, la Dsga del Tarra Nadia Facchera e gli insegnanti che hanno accompagnato i ragazzi delle varie scuole. Sono intervenuti inoltre Sergio La Torre del Panathlon club La Malpensa, Elisabetta Mammone, direttrice della Scuola di danza Novakovic di Busto Garolfo, Carmen Zocchi, presidente dell’associazione Hakuna Matata, ed Enzo Locatelli e Valerio Ciancia, rispettivamente presidenti della società calcistiche cittadine Accademia Bustese e La Rete.

Gli studenti hanno avanzato proposte e vissuto momenti di socializzazione e condivisione

Se le autorità sedevano al tavolo dei relatori, gli studenti che occupavano la platea – un’ottantina – non sono stati solo spettatori ma essi stessi protagonisti. I ragazzi, tra cui i componenti dei Consigli comunali junior di Busto Garolfo e Vanzaghello, hanno presentato dei lavori realizzati con Canva sulle particolarità dei rispettivi paesi e delle rispettive scuole, ma soprattutto hanno fatto domande e avanzato proposte; dopodiché amministratori comunali, consiglieri comunali dei ragazzi e docenti hanno fatto un tour del plesso scolastico. Nel pomeriggio, mentre gli studenti di Gioia Tauro sono andati ad assistere a una partita di hockey delle Olimpiadi Milano Cortina, quelli dell’Istituto comprensivo di Villa Cortese (che oltre alla media villacortesina Giovanni XXIII comprende anche la media Anna Frank di Dairago) si sono trattenuti alla scuola Caccia per partecipare a un torneo di pallavolo con i «padroni di casa» bustesi, prezioso momento di socializzazione e condivisione, perché la costruzione di una rete proficua passa anche attraverso la condivisione di esperienze, non ultime quelle sportive, che allenano la capacità di stare insieme, confrontarsi, rispettarsi.

In calendario ci sono già un nuovo incontro a Villa Cortese e una trasferta a Gioia Tauro

Archiviato con successo il primo incontro, il progetto nato dalla rete tra scuole guarda già avanti, con l’obiettivo di costruire un percorso strutturato, capace di accompagnare i giovani nella crescita personale e civica. In agenda ci sono già due nuovi appuntamenti, che si terranno entrambi in primavera: prima un incontro alla scuola media di Villa Cortese e poi una trasferta a Gioia Tauro. Perché «Insieme si cresce».