Iniziata da Lainate la mostra “Arte nel piatto” realizzata dagli studenti

È iniziato a Lainate, nella scuola media Tobagi, il viaggio della mostra itinerante “Arte nel piatto: oltre il buono” realizzata dagli alunni delle scuole elementari di Origgio, Cerro Maggiore e Cantalupo, grazie al progetto “Cibi che viaggiano dal campo alla forchetta se lo sprechi che disdetta” realizzato durante l’anno scolastico 2024/5 da Koinè cooperativa sociale in collaborazione con la Direzione generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia.

Bambine e bambini delle elementari hanno realizzato dei piatti “artistici” utilizzando ingredienti che solitamente non piacciono ai più piccoli, creando così, con l’aiuto dei genitori, delle vere e proprie opere d’arte commestibili che hanno poi animato la mostra a pannelli “Arte nel piatto: oltre il buono”.

La mostra è ora in viaggio tra le scuole medie di Lainate, Uggiate con Ronago e Gerenzano, anch’esse aderenti al progetto, per uno scambio di elaborati ottenuti. Dal minestrone brontolone, fatto con le verdure abbandonate nel frigo, al riso rinato, ripassato in padella il giorno dopo, sono un centinaio le ricette anti-spreco contenute nel ricettario “Meno sprechi, mille sapori” realizzato da 420 studenti e studentesse delle medie che viaggia ora a corredo della mostra.

Il tema dello spreco alimentare

“Il tema dello spreco alimentare è molto importante. Ogni giorno sprechiamo del cibo e questo si può evitare. Quando abbiamo qualcosa nel frigo di già aperto bisogno cucinarlo il prima possibile ed evitare che vada a male. È stato divertente mettersi alla prova nel fare queste strane ricette e lavorare con i genitori. Speriamo di darvi qualche suggerimento utile!” hanno scritto ragazze e ragazzi sulla prefazione del ricettario che è stato presentato alla stampa e che può essere scaricato dal sito di Koinè cooperativa sociale o consultato nel circuito MLOL delle biblioteche online.

La mostra nelle prossime settimane girerà le scuole del territorio, dalla primaria Manzoni di Origgio, alla Grassi di Uggiate con Ronago alla Fermi di Lainate per concludersi alla Fermi di Gerenzano raggiungendo così tutte le sedi che hanno partecipato al progetto in modo che gli studenti possano vederne i risultati e ricevere una copia del ricettario anti- spreco per scoprire sempre nuove possibilità per non buttare il cibo avanzato. La mostra è riservata agli studenti ma tutti possono consultare il ricettario anti-spreco sul sito di Koinè coop sociale Cibi che viaggiano – dal campo alla forchetta se lo sprechi che disdetta – Koinè Cooperativa Sociale