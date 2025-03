Lo scorso 4 marzo, presso l’ISIS Bernocchi di Legnano, Marco Bellini, Chief Technology Officer (CTO) dello Swiss Innovative Arts & Technology Institute e docente presso ITS INCOM, ha tenuto una conferenza dedicata al tema della sicurezza informatica e all’evoluzione delle tecnologie digitali.

Incontro sulla cybersicurezza all'Isis Bernocchi di Legnano

L’incontro, organizzato con ITS INCOM, ha rappresentato l’occasione, per gli studenti delle classi quarte e quinte dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni, di tornare ad approfondire i temi legati alla cybersecurity, campo che sta catturando sempre più l’interesse dei ragazzi.

Nel corso dell’intervento, il CTO ha ripercorso alcune tappe fondamentali della sua carriera: dalla partecipazione ai Mondiali di RoboCup negli anni ’90, quando era studente al Politecnico di Milano, all’esperienza come consulente speciale del Sig. Bernie Ecclestone per la riprogettazione delle strutture di rete dati e video della Formula 1. Ha inoltre illustrato il proprio ruolo di membro fondatore della Jean Alesi eSport Academy, realtà che ha contribuito a formare talenti di spicco come David Tonizza, campione del mondo F1 eSports 2019 per la scuderia Ferrari.

La sicurezza a 360 gradi

Al centro dell’incontro, il docente ha sottolineato l’importanza di una visione integrata della sicurezza informatica, definendola non come un semplice insieme di strumenti (ad esempio, firewall o access-list), bensì come la necessità di progettare un “sistema sicuro per definizione”. Durante la conferenza sono state analizzate anche le sfide e le opportunità offerte dai cloud pubblici e privati, così come dall’intelligenza artificiale, evidenziando l’urgenza di proteggere i dati in maniera lungimirante.

Infine, sono state illustrate le attività di ricerca svolte presso lo Swiss Innovative Arts & Technology Institute, che rappresentano anche il fulcro delle lezioni quotidiane tenute presso ITS INCOM.

“Siamo molto contenti, come Istituto, della collaborazione che stiamo proficuamente portando avanti con ITS INCOM e delle opportunità che da questa si stanno sviluppando”, commenta la Dirigente Elena Maria D’Ambrosio. “Ringrazio Marco Bellini per la possibilità data ai nostri studenti: il confronto con i professionisti rappresenta per loro l’occasione di raccogliere informazioni sempre aggiornate su settori in rapida crescita e continua evoluzione come quello della cybersecurity, aiutandoli a comprendere come orientare la loro formazione presente e futura.”