Giovedì 10 aprile 2025, dalle 17.45 alle 19.45, al Centro civico Agorà, via Monviso 7, ad Arese ci sarà un incontro dedicato ai giovani per confrontarsi sui percorsi dopo la maturità.

Incontro all'Agorà per parlare di maturità e di percorsi di studio

“La maturità è un traguardo, ma è anche una fase di transizione. Chi di noi non ricorda la famosa “notte prima degli esami”? È un momento che segna una fase della nostra vita e ci pone davanti a scelte da compiere: università, lavoro, formazione professionale, volontariato, esperienze all’estero… Sono tante le opportunità che i giovani possono cogliere e il nostro desiderio è offrire un incontro in cui valutare le diverse opzioni, avere consigli pratici, ascoltare chi è in grado di dare quegli strumenti e quelle informazioni utili a prendere decisioni consapevoli” – hanno dichiarato il Sindaco Luca Nuvoli e l’Assessora alle Politiche educative e istruzione Raffaella Crocetta.

L’incontro è curato da:

Dott.ssa Patti | Psicologa e psicoterapeuta

Dott.ssa Camilla Pietrantonio | Psicologa

Dott. ssa Alice Piovesan | Psicologa

ISCRIZIONI:

I posti sono limitati. È richiesta l’iscrizione via mail a nextsteporientamento24@gmail.com

PER I MINORENNI È NECESSARIA LA LIBERATORIA