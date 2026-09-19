Inaugurata l’ala del nido che ora può ospitare 60 bambini

"Il valore concreto di quest’opera va oltre gli spazi e i numeri. Significa un servizio più sicuro e funzionale, migliori condizioni di lavoro per il gestore e le educatrici e un sostegno concreto per i genitori", così il sindaco Marta durante l'inaugurazione

Taglio del nastro per la nuova ala dell’asilo nido di Magnago che ora può ospitare 60 bambini.

Il taglio del nastro della nuova area dell’asilo nido

I protagonisti dell’inaugurazione dell’ala del nido di Magnago

Nei giorni scorsi si è svolto il taglio del nastro dell’ala situata all’interno dell’asilo nido comunale, che porterà ora la capienza complessiva a più di 60 posti per le famiglie di Magnago, Bienate e dei comuni vicini. Al taglio del nastro, tra gli altri, era presente il sindaco Gianluca Marta, che ha detto:

«È stata la mia prima inaugurazione da sindaco e sono particolarmente felice che abbia riguardato proprio il nostro nido: un luogo importante per i bambini e per il futuro del nostro paese. Il valore concreto di quest’opera va oltre gli spazi e i numeri. Significa un servizio più sicuro e funzionale, migliori condizioni di lavoro per il gestore e le educatrici e un sostegno concreto per i genitori».

Un progetto ereditato e che rappresenta un ponte ideale tra la nostra e la precedente Amministrazione

Tale progetto, ha continuato Marta, «è stato avviato e sviluppato prima del nostro insediamento; la nostra Amministrazione ne ha seguito le ultime fasi, fino all’apertura. Le opere pubbliche appartengono al Comune e alla comunità, a tutti noi. A ciascuno spetta svolgere con responsabilità la propria parte, dando continuità a ciò che è utile per il paese. Grazie a chi ha avviato e seguito il progetto».