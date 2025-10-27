In tanti al campus per l’orientamento scolastico

La terza edizione del Campus di orientamento alle ex scuole Cantù si conferma un successo di partecipazione anche nel 2025.

Pienone alle ex Cantù per il campus di orientamento scolastico

Nella giornata di sabato 25 ottobre, le scuole di Legnano e dei comuni vicini, tra cui il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti Milano 4, il Centro di formazione professionale Ial Lombardia, gli istituti Bernocchi e Dell’Acqua, i licei Galilei e Tirinnanzi, gli istituti Barbara Melzi e Mendel (Villa Cortese), il Ciofs di Castellanza, la Top Style School e l’istituto Vinci (Gallarate), hanno presentato la propria offerta formativa agli studenti delle medie e alle loro famiglie. Un’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale con l’Azienda So.Le, le cooperative Albatros e Stripes, il centro civico Pertini, in collaborazione con Rete Relè e il Centro di aggregazione giovanile. Presenti anche Afolmet e Confindustria Alto Milanese. Tanti attori coinvolti perché nel mondo della scuola convivono formazione, inclusività, fragilità e differenze culturali: la combinazione sinergica di questi fattori deve saper leggere l’evoluzione del mondo del lavoro.

Hanno partecipato studenti non solo di terza ma anche di seconda media

Giorgia Cavalleri della cooperativa Stripes, a fine giornata, ha dichiarato:

“Oggi la giornata del Campus di orientamento a Legnano è andata molto bene, superando i risultati degli anni precedenti. C’è stato un afflusso costante anche nel pomeriggio, con molti studenti sia di seconda che di terza media, in cerca di risposte sull’orientamento. Volevano vedere gli istituti e hanno richiesto l’orienta-zone, ovvero l’opportunità di parlare con pedagogisti e psicologi sulla scelta. Qualcuno si è riferito agli specialisti per avere dettagli specifici sui percorsi di studio, altri invece per avere un’idea generale sulle differenti scuole, come la differenza tra liceo, istituto tecnico e professionale. Molte famiglie straniere si sono avvalse dei nostri mediatori linguistici e culturali, e insieme hanno visitato il campus. Tutti sono usciti soddisfatti. I partecipanti non provenivano solo da Legnano ma anche dai comuni limitrofi, consapevoli di avere la possibilità di vedere tutte le scuole del territorio. Ci aspettiamo di ripetere il campus il prossimo anno, perché è una proposta vincente. In particolare, le postazioni degli orientatori sono state molto ricercate”.

Ilaria Maffei: “Molto richiesto e apprezzato il servizio pedagogico”

Soddisfazione anche per l’assessora Ilaria Maffei:

“L’iniziativa è andata bene anche quest’anno e le scuole coinvolte sono rimaste soddisfatte. È un luogo idoneo per dare spazio a vari indirizzi, perché alcune scuole come Bernocchi e Dell’Acqua offrono molti indirizzi specifici. È molto richiesto e apprezzato il servizio pedagogico, che consente di andare più a fondo con le famiglie dei ragazzi. È fondamentale il supporto della Rete Relè, grazie alla quale sono venute famiglie che non sarebbero mai venute. Inoltre, erano presenti i ragazzi del Cpia (dove si è svolto il campus). Il giorno precedente c’è stato un momento di spettacolo e approfondimento molto bello: un esempio di rete che funziona. In questa occasione sono venuti i ragazzi accompagnati dall’oratorio. L’orientamento è importante perché l’offerta formativa del territorio è variegata e risponde alle esigenze del mondo produttivo. Di conseguenza, le scuole cercano di aggiornarsi. Fare una scelta consapevole della scuola è molto complicato per i ragazzi; noi come Amministrazione stiamo cercando di fornire gli elementi necessari, utilizzando anche nuovi linguaggi come quello teatrale”.