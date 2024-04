In mensa arriva l'app che punta ad abbattere gli sprechi

Una app per ridurre gli sprechi e per educare le nuove generazioni a una alimentazione più consapevole. L'idea arriva da Magnago, dove l'azienda che si occupa del servizio mensa negli istituti del paese ha proposto questo progetto sperimentale dal titolo «Verde o rosso?».

Protagonisti gli studenti delle scuole primarie di Magnago e Bienate

Progetto che, dopo l'ok dell'Amministrazione comunale e dell'Istituto comprensivo, ha visto protagonisti gli studenti delle scuole primarie di Magnago e Bienate. Nel corso di tre giornate nel mese di novembre, durante la pausa pranzo, le abitudini degli alunni sono state monitorate dagli incaricati dell'azienda.

«Il progetto è stato anche un’occasione per monitorare il gradimento e le preferenze dei nostri bambini, nonché per controllare un servizio a cui dedichiamo tanta attenzione – spiega l'assessore Federica Berlanda – Nello specifico, le addette mensa hanno pesato gli avanzi degli alunni per ciascuna classe dell’Istituto dividendoli anche per pietanza (primo, secondo, contorno). Il progetto includeva successivamente un questionario di soddisfazione sui piatti ricevuti nella giornata, somministrato direttamente ai bambini attraverso un’app creata appositamente dall'azienda».

Il prosieguo del percorso

Successivamente i dati sono stati aggregati e sono state tratte le conclusioni. Per incentivare i bambini alla riduzione degli sprechi, è stata anche stilata una classifica e, alle classi più «sostenibili», ovvero le quinte della primaria di Bienate, quelle che hanno prodotto il minor peso di scarti, sono state premiate con un attestato e una scatola dei pennarelli.

I gusti dei bambini

Alcune curiosità: il primo più scartato è stata la pasta pasticciata al ragù di manzo in entrambe le primarie, mentre il primo piatto più gradito sono stati i ravioli di magro burro e salvia. In merito invece al secondo piatto, il più scartato è stata la frittata al prosciutto cotto in entrambe le scuole; la primaria di Magnago ha preferito tra tutti i secondi il parmigiano reggiano dop, mentre quella di Bienate il prosciutto cotto. Il contorno più scartato è risultato essere le zucchine trifolate mentre quello più gradito i fagiolini all’olio, da entrambe le primarie.