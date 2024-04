Cresce l'attesa per la Rievocazione medievale: è l'ora degli ultimi preparativi

Rievocazione medievale, ultime limature in vista del grande evento. Comune, Pro Loco, associazioni e scuole: la macchina organizzativa si è messa in moto già da tempo in vista del maxi evento del 7 aprile, domani, a Parabiago.



Il significato della ricorrenza

Era il 21 febbraio 1339 quando le truppe milanesi di Azzone Visconti, guidate dallo zio Luchino, si scontrarono nelle campagne di Parabiago contro i ribelli guidati dallo zio Lodrisio, pretendente al titolo di Signore di Milano. Una battaglia acerrima che vide morire almeno 3mila uomini e 700 cavalli, oltre a provocare un gran numero di feriti da entrambe le parti. La leggenda tramandata fino ai giorni nostri racconta dell’apparizione di Sant’Ambrogio sul campo di battaglia: si vide formarsi in cielo un nuvolone bianco, dal quale spuntò a cavallo il Patrono di Milano, vestito di bianco e, brandendo infuriato il suo staffile, cominciò a frustare i soldati di Lodrisio terrorizzandoli, così i milanesi, incoraggiati da tale miracolo, si avventarono sui nemici ed ebbero la meglio.

Ecco come si rivivrà il Medioevo

La Città di Parabiago rivivrà questo momento di identità storica domenica 7 aprile 2024: il centro cittadino si vestirà di medioevo proponendo molteplici iniziative patrocinate dal Comune di Parabiago e organizzate da due associazioni culturali da sempre attive. Al Parco Crivelli e via Sant’Antonio farà da protagonista la Pro Loco di Parabiago guidata da Donatella Pozzati: arti, mestieri, locande, sbandieratori, sfilate e rappresentazioni verranno proposte per tutta la giornata a partire dalle 10.

L’evento, realizzato in collaborazione con Upli e Pro Loco Lombardia, è stato pubblicato sulla piattaforma Rievocazioni.net. Avranno un ruolo attivo le scuole della città, la compagnia teatrale “Dove osano le aquile”, Arteritmica, Kankudojo e tante altre realtà coinvolte. Al Parco di Villa Corvini, invece, prenderà vita l’iniziativa di Parabiago Medievale in partnership con l’Associazione Culturale El Bigatt guidata da Marco Morlacchi e con Legnanum Medievalis. Una giornata che inizia alle 10 e che propone un’ambientazione dell’epoca con cornamuse, tamburi, falconieri, letture delle cronache della Battaglia di Parabiago e simulazione dello scontro avvenuto nel 1339… e tanto altro ancora.

Le parole dell'assessore Benedettelli

«Riportare la città al 1339 è un’impresa che richiede un lavoro di ricerca storica importante - afferma l’assessore alla Cultura Barbara Benedettelli - e lo è anche il grande lavoro di preparazione dei costumi, delle rappresentazioni teatrali e il coordinamento di molti figuranti e iniziative. Per questo motivo l’Amministrazione comunale riconosce e ringrazia tutti coloro che contribuisco a ricordare un momento storico così significativo per la città, soprattutto nel rievocare un evento così lontano dalla vita di oggi e che diventa l’esempio di un modo di fare cultura per i ragazzi e le giovani generazioni».

Sant'Ambrogio figura storica che viene accostata alla nostra tradizione" sottolinea il sindaco Cucchi

Sant’Ambrogio, ha sottolineato il sindaco Raffaele Cucchi "non è solo il Patrono della città di Milano alla quale Parabiago è storicamente legata, ma anche un grande Vescovo, teologo e uomo di carità. A lui si deve anche il ritrovamento dei corpi dei due martiri Gervaso e Protaso, un ulteriore legame con la nostra Parrocchia".

La Pro Loco inquadra l'iniziativa dopo il lungo lavoro di preparazione

Così Donatella Pozzati, presidente della Pro Loco, ha inquadrato l’iniziativa: