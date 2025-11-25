“Si tratta di un intervento urgente e non più rinviabile, perché riguarda servizi igienici in condizioni critiche"

“La convenzione approvata dalla Giunta assegna alla Città Metropolitana di Milano 408.568,24 euro destinati ai lavori di riqualificazione del Centro Scolastico ‘Torno’ di Castano Primo. È così che le risorse delle grandi derivazioni idroelettriche tornano direttamente ai territori, trasformandosi in opere concrete utili alla comunità”.

In arrivo più di 400mila euro per la riqualificazione del centro scolastico Torno

Lo dichiara Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega in Lombardia, commentando il provvedimento proposto dall’assessore Massimo Sertori.

“Si tratta – prosegue Scurati – di un intervento urgente e non più rinviabile, perché riguarda servizi igienici in condizioni critiche: tubature ormai vetuste con guasti continui, sanitari deteriorati, pavimentazioni non antiscivolo, porte danneggiate da atti vandalici. Con queste risorse si avvierà un intervento complessivo, dal rifacimento delle linee idrico-sanitarie all’installazione dei nuovi sanitari e dei boiler nei bagni di docenti e persone con disabilità”.