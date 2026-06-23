In arrivo 5 milioni per il Torno, Garavaglia (FdI): “Ora si rispetti il cronoprogramma”

In seguito all’intervento e al sollecito del consigliere regionale e capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia Christian Garavaglia sulla situazione dell’Istituto di istruzione secondaria superiore “G. Torno” di Castano Primo, arrivano risposte concrete da Città Metropolitana di Milano per affrontare le criticità segnalate dalla scuola, a partire dalle infiltrazioni d’acqua provenienti dalla copertura dell’edificio.

Il piano degli interventi programmati supera complessivamente i 5 milioni di euro e comprende lavori sulla copertura, sulle palestre, sui serramenti e sui servizi igienici dell’istituto.

“Ringrazio Città Metropolitana per il riscontro fornito e per le risorse stanziate – dichiara Garavaglia – La situazione meritava la massima attenzione, perché infiltrazioni e problemi strutturali incidono direttamente sulla qualità degli ambienti scolastici e sulla serenità di studenti, docenti e personale. Secondo quanto comunicato, sono stati destinati 1,55 milioni di euro per il rifacimento della copertura, con avvio dei lavori previsto entro il mese di settembre al termine delle procedure di gara”.

Accanto a questo intervento, sono inoltre programmati lavori di riqualificazione per ulteriori 3,5 milioni di euro, destinati alla sostituzione dei serramenti, al rinforzo strutturale delle palestre e al rifacimento dei servizi igienici.

Sull’importanza del rispetto del cronoprogramma interviene anche il sindaco di Castano Primo, Roberto Colombo:

“L’auspicio è che l’avvio dei lavori previsto entro settembre non comporti particolari disagi alla ripresa delle lezioni. Considerata la pausa estiva e l’assenza degli studenti, sarebbe stato auspicabile sfruttare maggiormente questo periodo per anticipare almeno una parte degli interventi più urgenti. Ora, però, ciò che conta è che gli impegni assunti si trasformino rapidamente in cantieri operativi e risultati concreti”.

“Continuerò a seguire con attenzione l’evoluzione degli interventi, mantenendo un costante raccordo con la comunità scolastica e con gli enti coinvolti – conclude Garavaglia – Studenti, famiglie, insegnanti e personale hanno diritto a strutture sicure, moderne e adeguate all’importante funzione educativa che la scuola svolge ogni giorno”.