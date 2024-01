In 1500 alla scoperta delle Università grazie a Teseo

Avvicinare i giovani di Rho al mondo universitario e far conoscere le facoltà per ambito disciplinare, così da agevolare una scelta consapevole del percorso di studio.

Conclusa con successo l'edizione 2024 del progetto dedicato ai ragazzi delle scuole superiori

Si è conclusa con successo l’edizione 2024 del progetto Teseo, progetto dedicato agli studenti che frequentano il triennio negli Istituti Superiori dei comuni associati a Irep Rho , l’Istituto per la Ricerca scientifica e l’Educazione Permanente che ha sede all’It Mattei.

Seminari in presenza e possibilità di conoscere le Università

Da lunedì a venerdì della scorsa settimana, infatti, nelle scuole superiori della città si sono svolti seminari in presenza, tenuti da docenti e assistenti universitari, tutor e neolaureati delle più importanti Università. Cinque giorni nel corso dei quali gli studenti delle scuole superiori della città hanno avuto modo di visitare gli stand delle università e iscriversi ai seminari che si sono svolti negli auditoium di Mattei e Cannizzaro.

L'assessore Bianchi "Una occasione importante per poter decidere il percorso da seguire e il piano di studi"

«E’ stata una occasione importante per gli studenti delle nostra scuole superiori per poter decidere il percorso da seguire e il piano di studi che più risponde ai propri desideri – commenta l’assessore alla Scuola Paolo Bianchi – Irep fornisce una vasta gamma di informazioni, invito i giovani a sfruttare questa opportunità». In tutto sono stati 1500 gli studenti delle scuole superiori che si sono iscritti agli incontri organizzati dalle univeristà.