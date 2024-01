Gli Aquiloni di VolaRhò in Qatar per rappresentare l’Italia a Doha

Nuovo successo per Edoardo Borghetti: l’associazione VolaRhò porta i colori dei suoi aquiloni a rappresentare l’Italia in Qatar. L’aquilonista di Rho sta partecipando infatti al Festival internazionale degli aquiloni, iniziato giovedì e che durerà fino 3 febbraio nel Porto Vecchio di Doha.

Specializzato nella costruzione di aquiloni è un orgoglio per l'Italia

Specializzato nella costruzione di aquiloni giganti, Borghetti rappresenta con orgoglio l’Italia da moltissimi anni in numerosi festival. Nel 1994 ha fondato l’associazione VolaRhò, con la quale si occupa di organizzare workshop per trasmettere ai ragazzi nelle scuole, nelle feste di paese e in molte altre occasioni l’entusiasmo e la gioia della passione di tutta una vita, variopinta come i suoi aquiloni.

In gara squadre di diversi paesi come Australia, Indonesia, Cina

Infatti, fin da quando era un bambino che realizzava con il padre aquiloni a losanga in carta velina e stecche di legno, Borghetti è alla continua ricerca di nuove esperienze tecniche nella realizzazione di aquiloni, dai più semplici a quelli in cui è impiegato l’uso di materiali particolari.

Parteciperà alla suggestiva fiera, arricchita da installazioni e luci scenografiche, insieme ad esponenti delle squadre di diversi paesi, europei e non, come Australia, Indonesia, Cina, Regno Unito, Svizzera e Francia.