A fine aprile, all’interno della rsa Gallazzi Vismara, sono state svelate le opere realizzate dalle classi 4C e 5C dell’indirizzo figurativo che hanno partecipato al progetto “Il volto tra fascino e racconto” nato dalla collaborazione tra gli studenti e i docenti del Liceo Artistico e la rsa Gallazzi Vismara di Arese.

“Il volto tra fascino e racconto”: arte e generazioni si incontrano alla rsa Gallazzi Vismara

Nell’anno scolastico 2025/2026, gli studenti hanno colto la sfida lanciata dalla RSA: rendere più gradevoli alcuni spazi comuni frequentati dagli ospiti. Le classi coinvolte, sotto la guida delle professoresse Nadia Brivio e Stefania Scanu coordinatrici del progetto per il Liceo Artistico Fontana e del fotografo Consalvo De Costa, hanno realizzato una serie di ritratti fotografici degli ospiti e li hanno poi rielaborati in chiave artistica, abbinandoli a temi decorativi ispirati all’artista Gustav Klimt.

Il lavoro si è svolto in diversi momenti, alcuni dei quali hanno coinvolto gli ospiti della RSA: la realizzazione del servizio fotografico, in particolare, è stato un momento caratterizzato da intensa relazione che ha profondamente coinvolto i partecipanti.

Un incontro tra generazioni e arte

Dal punto di vista artistico, la scelta del Liceo Russel – Fontana di ritrarre gli ospiti anziani vuole testimoniare la bellezza intrinseca del volto maturo, celebrando la dignità e l’importanza che la persona anziana deve assumere nella società contemporanea.

Due linguaggi a confronto “Pittura e fotografia”, gli occhi degli studenti hanno saputo cogliere l’individualità di ogni soggetto e hanno trasformato gli scatti in ritratti, in un vero incontro umano.

In rsa sono stati installati 5 pannelli con le opere realizzate che, a fine aprile, sono state condivise con la comunità di ospiti, familiari e operatori della rsa, con gli studenti e con le istituzioni che hanno partecipato alla cerimonia. È stato un momento di grande emozione in cui gli studenti e le studentesse, insieme al fotografo Consalvo De Costa e alle professoresse Nadia Brivio e Stefania Scanu, hanno raccontato il percorso che ha portato alla realizzazione delle opere. Insieme a loro anche gli ospiti ritratti che hanno condiviso con il pubblico l’esperienza di diventare soggetti di scatti fotografici e di opere d’arte nelle mani di giovani artisti.

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Opere, emozioni e riconoscimento

Il sindaco di Arese, Luca Nuvoli, ha commentato:

“Ringrazio il Liceo Russel Fontana che ancora una volta ha saputo cogliere le sollecitazioni che arrivano dal territorio e ha fatto incontrare generazioni diverse. La parte più bella del progetto, apprezzata sia da studenti e studentesse sia dalle persone che vivono in RSA, è stata il passaggio di mano in mano delle storie di cui le persone anziane sono portatrici e la loro interpretazione all’interno del percorso di vita delle persone più giovani. Sono certo che questa esperienza sarà portata nel cuore sia dagli ospiti che hanno partecipato, come uno dei momenti più piacevoli in questa struttura, sia dai ragazzi e dalle ragazze che hanno realizzato le opere. Certamente la struttura oggi si arricchisce e diventa più bella”. “Uno degli obiettivi del progetto era rendere questo luogo più bello perché le cose belle, insieme alla cura, all’assistenza, alle relazioni, rendono migliore la vita delle persone che abitano questo luogo. Queste opere, poi, non sono qualcosa di estraneo, ma sono nate qui e le persone possono riconoscersi in questa bellezza. Abbiamo fatto un primo passo: spero che sia possibile proseguire la collaborazione con il Liceo”, ha aggiunto Guido Ciceri, direttore generale di SER.CO.P. – Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona. “I nostri studenti e le nostre studentesse hanno un canale privilegiato per esprimersi: l’arte permette di condividere sentimenti e pensieri e di renderli immediatamente fruibili a tutti attraverso il colore e il tratto grafico”, ha spiegato Giuseppina Pelella, dirigente dell’Istituto Russel – Fontana.

Le professoresse Brivio e Scanu, che hanno condotto il progetto e curato il percorso di ogni studente con impegno competenza e passione hanno concluso: