Il Lions Club porta nelle scuole la prevenzione contro la ludopatia

Il primo incontro ha coinvolto le classi terze dell’Istituto Comprensivo Rapizzi; il percorso è poi proseguito alla scuola media di San Lorenzo

Venerdì 18 settembre si è svolto con grande partecipazione il primo incontro del service promosso dal Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini, dedicato alla prevenzione della ludopatia, una dipendenza subdola che può iniziare anche in giovane età. Parlarne è il primo strumento di prevenzione.

Protagonisti dell’iniziativa sono stati gli alunni delle classi terze della scuola media dell’Istituto Comprensivo Rapizzi. A incontrare i ragazzi è stata la psicologa specializzata, dottoressa Elisabetta Munaro, accompagnata dalle socie Lions Ambrogina Pravettoni e Grazia Cossa e dalla presidente del Club Adriana Nebuloni.

Gioco d’azzardo, scommesse e videogiochi

L’incontro ha affrontato il tema del rischio legato al gioco d’azzardo, alle scommesse online e ai meccanismi di dipendenza nascosti nei videogiochi, fenomeni che sempre più spesso intercettano anche gli adolescenti.

La prevenzione ha quindi messo al centro l’informazione, la capacità di riconoscere i comportamenti a rischio e l’importanza di sviluppare consapevolezza rispetto alle dinamiche che possono favorire una dipendenza.

Il dialogo con gli studenti

La risposta degli studenti è stata particolarmente positiva: attenti, partecipi e maturi, non si sono limitati ad ascoltare, ma hanno aperto un dialogo diretto con la professionista, ponendo domande e dimostrando consapevolezza e desiderio di confrontarsi su un tema delicato.

Grazie alla competenza e all’empatia della dottoressa Elisabetta Munaro, l’incontro ha favorito uno spazio di ascolto e riflessione vicino al linguaggio e alle esigenze dei ragazzi.

Il Lions Club: prevenzione a scuola fondamentale

Dopo l’interesse e la disponibilità dimostrati dagli alunni, il Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini ha ribadito la convinzione che parlare di prevenzione a scuola sia fondamentale.

Il progetto vuole contribuire a seminare consapevolezza tra le nuove generazioni, affinché possano crescere adulti più liberi, informati e responsabili nelle proprie scelte.

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Il secondo incontro a San Lorenzo

Il service non si è fermato al primo appuntamento. Giovedì 25 settembre la prevenzione della ludopatia è stata proposta anche alla scuola secondaria di primo grado di San Lorenzo di Parabiago.

L’incontro è stato guidato dalla dottoressa Maria Antonietta Bruno e ha coinvolto altre classi dell’istituto. Anche in questa occasione attenzione e interesse sono stati al centro della presentazione del service dei Lions.

Il progetto proseguirà nel territorio

Nel corso dell’anno verranno coinvolti altri istituti comprensivi del territorio, a conferma dell’impegno del Lions Club sui temi della salute, della prevenzione e del benessere mentale delle future generazioni.

Il Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini ha ringraziato la dirigente scolastica, i docenti e gli alunni per l’accoglienza e la collaborazione, oltre alla dottoressa Elisabetta Munaro per l’incontro condotto con professionalità, delicatezza e un linguaggio vicino ai ragazzi.