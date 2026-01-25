Il liceo Majorana tra i 50 istituti italiani promossi alla seconda fase del concorso Mad For Science

I ragazzi della quarta B del liceo Ettore Majorana di Rho accedono alla seconda fase del concorso Mad For Science organizzato dalla Fondazione Diasorin che mette in palio 200mila euro per il rinnovamento dei laboratori scientifici. La fase finale si svolgerà a Roma nel mese di maggio e vede accedere alla seconda fase 50 scuole, sei della Lombardia, tra cui i ragazzi dell’istituto rhodense di via Achille Ratti.

L’iniziativa è rivolta ai Licei con l’obiettivo di avvicinare gli studenti alle discipline Stem e al metodo scientifico

Il concorso Mad for Science pone al centro il laboratorio scolastico come spazio di sperimentazione, ricerca e apprendimento. L’iniziativa è rivolta ai Licei scientifici, ai Licei classici con percorso di potenziamento di Biologia a curvatura biomedica e agli Istituti tecnici, con l’obiettivo di avvicinare gli studenti alle discipline Stem e al metodo scientifico.

Le 50 scuole ammesse alla seconda fase avranno tempo fino al 26 marzo 2026 per sviluppare il progetto completo

Le 50 scuole ammesse alla seconda fase avranno tempo fino al 26 marzo 2026 per sviluppare il progetto completo sul tema scelto per la decima edizione «Risorse naturali e Salute. Come la ricerca biotecnologica ci aiuta a salvaguardare persone e ambiente». I progetti dovranno includere cinque esperienze sperimentali e prevedere la collaborazione con almeno un ente scientifico, affrontando ambiti legati alle risorse energetiche, biologiche e ambientali. «La decima edizione di Mad for Science rappresenta un traguardo importante – afferma Francesca Pasinelli, presidente della Fondazione Diasorin – In questi anni il Concorso ha contribuito a diffondere una solida cittadinanza scientifica, offrendo agli studenti strumenti per comprendere il valore della ricerca e del metodo scientifico come elementi fondamentali per interpretare la realtà e affrontare le grandi sfide del presente. Il coinvolgimento di scuole provenienti da tutta Italia conferma la validità di un progetto che continua a crescere, mantenendo al centro l’educazione scientifica delle nuove generazioni».

Un comitato scientifico, appositamente costituito dalla Fondazione Diasorin, selezionerà gli otto progetti finalisti

Un comitato scientifico, appositamente costituito dalla Fondazione Diasorin, selezionerà gli otto progetti finalisti, che saranno annunciati il 7 maggio e accederanno alla Mad for Science Challenge, in programma il 28 maggio a Roma. Il montepremi complessivo di 200mila euro sarà così distribuito: 75mila euro alla scuola prima classificata, 45mila euro alla seconda e 30mila euro alla terza. Gli altri cinque istituti finalisti riceveranno un Premio Finalisti del valore di 10mila euro ciascuno, destinato al potenziamento dei rispettivi laboratori scientifici.