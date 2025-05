Sono dieci gli studenti e le studentesse del liceo d'Arconate che hanno ricevuto dalla Regione l'importante riconoscimento Certilingua.

Il Liceo di Arconate protagonista a livello internazionale

L’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia ha oggi comunicato i nominativi degli studenti e delle studentesse che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento CertiLingua®, l’attestato europeo di eccellenza per competenze plurilingue e competenze europee/internazionali, relativo all’anno scolastico 2023/2024.

Anche quest’anno il Liceo d’Arconate e d’Europa si distingue con ben dieci studenti e studentesse diplomati che hanno ricevuto questa importante validazione, che certifica le eccellenti competenze internazionali dimostrate nel corso degli studi: Baglioni Tommaso, Bega Kendi, Colombo Francesca, Colombo Rebecca, Gesualdi Micaela, Ghiselli Riccardo, Grassi Martina Federica, Griffanti Federica, Morelli Sara, Rampinelli Gaia.

Plurilinguismo e mobilità degli studenti

Nato nell'ambito della cooperazione internazionale per garantire trasparenza e comparabilità delle competenze maturate nei percorsi scolastici dei vari Paesi, l’attestato CertiLingua® è promosso in ambito nazionale dal Ministero dell’Istruzione come strumento di supporto al plurilinguismo e alla mobilità degli studenti. Attesta la capacità del diplomato di interagire in un contesto internazionale in due o più lingue oltre la lingua madre e certifica che ha acquisito particolari competenze europee/internazionali.

Grande è la soddisfazione del Dirigente Scolastico, dott. Emanuele Marcora: "Anche quest'anno il nostro Liceo, pur nelle sue dimensioni contenute, ha ottenuto il riconoscimento di ben dieci percorsi CertiLingua validati dalla Commissione regionale. È motivo di grande orgoglio per tutta la comunità educante e dimostra la qualità del nostro impegno nella formazione linguistica e internazionale degli studenti."

Gli attestati verranno consegnati nel corso di un evento pubblico, non appena resi disponibili dalla scuola capofila.

L'importante scambio culturale Erasmus+

A conferma della vocazione internazionale dell’Istituto, dal 18 al 23 maggio 2025 si è svolto un importante scambio culturale Erasmus+ con il Geschwister-Scholl-Gymnasium di Velbert (Germania), nell’ambito del progetto “Treffpunkt Europa – für eine inklusive Zukunft” (Incontro d’Europa – per un futuro inclusivo).

Durante il soggiorno, gli studenti e le studentesse hanno vissuto un’intensa esperienza educativa in lingua inglese, partecipando ad attività scolastiche e progettuali con i coetanei tedeschi, alternando lezioni in aula a momenti di confronto attivo e collaborativo. Hanno visitato luoghi di alto valore storico e culturale, come il memoriale della Shoah a Düsseldorf e il sito UNESCO Zeche Zollverein a Essen, e condotto interviste alla cittadinanza sul tema dell’Unione Europea. Un altro momento significativo è stato l’incontro con i referenti del programma Erasmus presso la Bergische Universität di Wuppertal. L’esperienza si è conclusa con la presentazione dei lavori realizzati e la consegna degli attestati di partecipazione, culminando in una serata conviviale presso il centro culturale Bilo, a testimonianza del legame costruito tra le due comunità scolastiche.

Lo scambio si è concluso con la consegna di attestati di partecipazione e un momento conviviale presso il centro culturale Bilo di Velbert.

Tali esperienze rappresentano una straordinaria opportunità per i giovani di confrontarsi con coetanei europei, sviluppare competenze trasversali e linguistiche, e rafforzare il senso di cittadinanza attiva in un’ottica europea.