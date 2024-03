Il Galilei sbaraglia la concorrenza di 400 scuole e va a Bruxelles

Una "Banca centrale europea dell’energia" come risposta alla crisi energetica nell’Unione.

Il Galilei va a Bruxelles con la Banca centrale europea dell’energia

È con questa idea che il Liceo Galilei di Legnano si è aggiudicato il gradino più alto del podio del Concorso "ImagineEU - Immaginate il cambiamento che vorreste vedere nell’Unione europea!", sbaragliando la concorrenza di 400 squadre partecipanti di tutti i Paesi membri, a conclusione di una selezione effettuata da una qualificata e autorevole giuria di esperti, composta da 15 personalità con alte cariche nelle istituzioni europee.

A meritarsi il viaggio premio a Bruxelles per la cerimonia di premiazione dei vincitori, che si terrà nella sede del Parlamento europeo il 21 marzo alla presenza della vicepresidente della Commissione europea Vera Jourová, sono stati gli studenti Bianca Fortu, Edoardo Ferrario, Sofia Del Latte, Valentina Barbui, Greta Pravettoni e Andrea Tronconi della classe 4ª FS.

Il liceo legnanese rappresenterà l'Italia al Parlamento europeo

Nell’idea degli studenti del Galilei, presentata attraverso il video realizzato per il concorso, la Eceb (European central energy bank) potrebbe garantire il rifornimento costante di energia al fine di diversificare le fonti e potrebbe agire per negoziare prezzi stabili, rassicurare imprese e consumatori, contribuire a una crescita economica più equa e promuovere le energie rinnovabili e sostenibili. Il lavoro del Galilei ha da subito suscitato l’interesse del Centro di informazione dell’UE della Regione Lombardia, che lo ha indicato sul proprio sito come un buon esempio di cittadinanza attiva e permette ora al liceo legnanese di rappresentare l’Italia a Bruxelles.

La dirigente Casciato: "È un’esperienza formativa unica e preziosa"

Grande la soddisfazione della dirigente scolastica Fiorella Casciato, che ha scelto di accompagnare lei stessa a Bruxelles il team dei sei studenti per vivere insieme a loro l’emozione di questo straordinario successo.

"È un’esperienza formativa unica e preziosa in pieno accordo con la dimensione internazionale del Piano triennale dell’offerta formativa d’istituto, che si arricchisce sempre più di nuove azioni, permeando i diversi percorsi curriculari del nostro liceo, compreso quello di educazione civica, come in questo caso. La cerimonia peraltro è solo una parte del premio in palio, consistente in un viaggio studio di tre giorni nel cuore del quartiere europeo a Bruxelles, dove i nostri ragazzi potranno conoscere dall’interno le Istituzioni europee, incontrando i loro rappresentanti e visitando i luoghi in cui vengono elaborate le politiche dell’Unione europea e custoditi i valori storico-culturali della nostra Europa".

Casciato esprime poi vivissime congratulazioni agli studenti "per la passione, l’intraprendenza e lo spirito creativo dimostrati" e complimenti alla professoressa Antonella Bianco "per aver coinvolto l’intera classe in un’attività di apprendimento capace di interconnettere diversi saperi disciplinari e interdisciplinari e che proseguirà, per Andrea, Bianca, Edoardo, Greta, Sofia e Valentina, anche in un contesto extrascolastico a livello europeo".

Nella foto di copertina, da sinistra: le studentesse Sofia Del Latte, Greta Pravettoni, Bianca Fortu, la dirigente Fiorella Casciato, gli alunni Valentina Barbui, Andrea Tronconi, Edoardo Ferrario e la professoressa Antonella Bianco