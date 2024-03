Nuovo raid no vax: presa di mira la sede del Pd

Raid vandalico ai danni della sede del Partito democratico di Legnano.

No vax imbrattano la sede del Partito democratico

Nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 marzo, ignoti hanno imbrattato i muri esterni dei civici 47 e 49 di via Bramante. "Pd nazisti traditori del popolo" e "I politici pro vaccini assassinano i bambini" le frasi tracciate a caratteri cubitali con vernice rossa. Messaggi oltraggiosi e insulti firmati dai no vax "ViVi", che si autodefiniscono "forza di lotta non violenta per la libertà e i diritti umani". Gli stessi che tra a fine gennaio hanno imbrattato i muri del cimitero di Arconate, colpendo una comunità in lutto per la scomparsa della piccola Rebecca, spentasi a 9 anni.

Il segretario cittadino: "Un attacco alla comunità"

Immediata la condanna da parte dei dem legnanesi. Così il segretario cittadino del Pd Giacomo Pigni che in giornata sporgerà denuncia alle forze dell'ordine:

"E' atto violento veramente brutto. Al di là del contenuto, è un attacco alla comunità e a tutta la città. Diciamo fin d'ora che noi ci siamo e non abbiamo paura. E, a differenza dei vandali che hanno colpito stanotte, ci mettiamo la faccia. Sempre".