Il Coro Mariele Ventre sbanca il Concorso Nazionale “Al Chiaro di Luna”

Grande soddisfazione per i risultati ottenuti dagli studenti dell’Istituto Manzoni di Arconate al XIII Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale “Al Chiaro di Luna”, organizzato dall’Associazione Musicale “La Bottega delle Arti” di Torano Nuovo (TE), in collaborazione con il Comune di Martinsicuro.

La manifestazione, nata per valorizzare i giovani musicisti attraverso premi e borse di studio e per promuovere il territorio dal punto di vista culturale e turistico, ha visto la partecipazione di numerosi talenti provenienti da diverse realtà musicali.

Il risultato del coro

Gli studenti si sono distinti per preparazione, impegno e sensibilità artistica, dimostrando ancora una volta capacità e talento.

Il “Coro Mariele Ventre”, diretto dalla professoressa Giada Scaletta, ha conquistato il Primo Premio con il punteggio di 95/100.

I complimenti alla scuola

Un risultato che premia il lavoro svolto dagli studenti della Scuola Secondaria di Primo e Secondo grado e che conferma la qualità del percorso musicale portato avanti negli ultimi anni.

Complimenti ai ragazzi per l’eccellente traguardo raggiunto, frutto di impegno costante, disciplina e passione per la musica.