Il Bernocchi nel progetto Terna: formazione su energia e innovazione

L'istituto legnanese è tra i nove istituti superiori lombardi coinvolti nell'iniziativa che ha avvicinato gli studenti al sistema elettrico nazionale e alle professioni della transizione energetica.

C’è anche l’Isis Bernocchi di Legnano tra i nove istituti superiori lombardi che hanno preso parte all’edizione 2025-2026 della Formazione Scuola Lavoro di Terna, il progetto con cui il gestore della rete elettrica nazionale porta nelle scuole la conoscenza del sistema elettrico italiano e delle sfide della transizione energetica.

Il Bernocchi tra le scuole coinvolte in Lombardia

L’iniziativa si è conclusa con il coinvolgimento di oltre 2.000 studenti in 15 regioni italiane, per un totale di quasi 20mila ore di formazione. In Lombardia il progetto ha interessato circa 350 studentesse e studenti di nove istituti delle province di Milano e Varese. Oltre all’Isis Bernocchi di Legnano, hanno aderito il Liceo militare Teulié di Milano, l’Iiss Maxwell, l’Iiss Ipsia Settembrini, l’Iis Carlo Cattaneo, l’Itis Feltrinelli e l’Iiss Verri di Milano, l’Iis Dalla Chiesa di Sesto Calende e l’Isis Keynes di Gazzada Schianno. Alcune attività hanno coinvolto anche docenti e famiglie, con l’obiettivo di favorire una riflessione condivisa sulle competenze richieste dal mercato del lavoro e sulle opportunità offerte dal settore energetico.

Lezioni, robotica e realtà virtuale

Il percorso formativo ha permesso agli studenti delle classi quarte e quinte di approfondire il funzionamento del sistema elettrico nazionale e il ruolo di Terna nella gestione della Rete di Trasmissione Nazionale, responsabile ogni giorno della sicurezza, dell’affidabilità e dell’equilibrio del sistema elettrico italiano. Terna spiega:

«L’iniziativa punta ad avvicinare le nuove generazioni a un settore strategico e in costante evoluzione, offrendo agli studenti strumenti utili per comprendere le sfide della transizione energetica e orientare con maggiore consapevolezza il proprio futuro formativo e professionale».

Le attività hanno affrontato temi come la cybersecurity, la robotica e la programmazione e sono state arricchite dalle testimonianze dei professionisti dell’azienda, impegnati nella gestione della rete, degli impianti, del dispacciamento e dei servizi digitali. Gli studenti hanno inoltre potuto vivere esperienze immersive in realtà virtuale e cimentarsi in minigiochi interattivi che simulavano alcune attività operative, come la salita su un traliccio effettuata dal personale specializzato.

Il dialogo tra scuola e impresa

Il progetto, coordinato dall’Academy di Terna, ha coinvolto anche la Faculty aziendale nelle attività didattiche e il team Recruiting nei momenti dedicati all’orientamento. Terna sottolinea:

«L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di collaborazione avviato con il mondo dell’istruzione per contribuire alla formazione di nuovi professionisti e conferma l’impegno della società nel rafforzare il dialogo tra scuola e impresa, valorizzando competenze e opportunità di orientamento sui territori».

Grazie al confronto diretto con i professionisti dell’azienda, gli studenti hanno potuto conoscere da vicino competenze ed esperienze maturate sul campo e acquisire strumenti utili per orientare le proprie future scelte di studio e di lavoro.