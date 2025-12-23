Il Bernocchi dona 200 chili di alimenti alla Caritas per Natale

Si è svolta anche quest’anno la raccolta alimentare “Dona un sorriso”, un progetto portato avanti dagli studenti dell’Istituto Bernocchi come iniziativa di solidarietà per la propria città

L’iniziativa

L’ISIS Bernocchi di Legnano ha donato anche quest’anno 200 chilogrammi di alimenti e generi di prima necessità alla Caritas di San Domenico della città. L’Istituto non ha mancato il consueto appuntamento natalizio con la colletta “Dona un sorriso”, impegno che, ogni anno, un gruppo di studentesse e studenti si impegna a portare avanti come gesto di solidarietà per le famiglie in difficoltà.

L’iniziativa è stata condotta da ragazze e ragazzi delle classi 2^Z, 3^Z e 3^V dell’indirizzo Produzioni tessili e sartoriali, 2^Q e 3^R dell’indirizzo Riparatore veicoli a motore e 4^P e 5^N dell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica. Gli studenti si sono occupati in prima persona di tutta la raccolta, dal volantino e dalla promozione della colletta fino all’imballaggio e al trasporto di quanto è stato donato.

La risposta è stata pronta da tutta la scuola, con una forte partecipazione anche delle sedi distaccate Medea e Cuttica, che hanno fatto pervenire il loro generoso contributo. Sono stati consegnati alla Caritas pasta, riso, farina, biscotti, latte, olio, scatole di legumi e tonno, passate di pomodoro, detergenti e altri prodotti.

Per tutta la comunità scolastica, la raccolta “Dona un sorriso” è diventata occasione irrinunciabile di partecipazione e cittadinanza attiva di iniziativa di studenti e studentesse, cui l’Istituto ha riconosciuto una menzione d’onore, in ottobre, in occasione della cerimonia di consegna delle borse di studio intitolate a Giorgio Noris e a Rosamaria Codazzi, per il valore civico e di solidarietà sociale del progetto.