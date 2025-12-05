È stata una squadra di studenti del Bernocchi di Legnano a primeggiare nella competizione di networking organizzata da Cisco Academy per le classi 5^, tenutasi giovedì 27 novembre presso il centro di formazione e specializzazione ICT eForHum di Milano.

Il Bernocchi di Legnano vince la sfida organizzata da Cisco academy

Tre i componenti del team: Giorgia Colombo e Stefano Zecca della classe 5^D a indirizzo Telecomunicazioni e Matteo Dipaola della classe 5^G a indirizzo Informatica. La squadra ha partecipato alla giornata di Laboratori in presenza proposta dall’Academy, che ha messo a disposizione le sue apparecchiature per l’attività, e si è distinta in una gara in cui si richiedeva di configurare i dispositivi di rete e porli in sicurezza.

Con il loro successo, i tre studenti si sono guadagnati la partecipazione alla prossima edizione dell’IT Academy Day, giornata di challenge a tema tecnologico organizzata ogni anno da Cisco Academy, che ha valso ai ragazzi del Bernocchi diversi riconoscimenti negli anni passati. La Dirigente e l’intero Istituto si congratulano con Giorgia, Stefano e Matteo per il risultato ottenuto e fanno gli auguri ai ragazzi per le prossime sfide.