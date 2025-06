I ragazzi delle scuole incontrano gli olimpionici

Una settimana di incontri con gli olimpionici nelle scuole di Legnano.

Incontri con gli olimpionici nelle scuole cittadine

Parte dalle scuole "Attiva.Mente", il progetto con cui Palazzo Malinverni ha ottenuto un finanziamento di 100mila euro partecipando al bando di Regione Lombardia Olimpiadi della Cultura, l’iniziativa che punta a valorizzare eventi culturali di qualità sia nel periodo di avvicinamento ai Giochi invernali del 2026 sia durante il loro svolgimento. Il progetto legnanese, ispirandosi alla celeberrima locuzione "Mens sana in corpore sano", vuole trattare della pratica sportiva unitamente alla teoria filosofica e alla storia locale e attraverso quattro azioni punta a diffondere la conoscenza della tradizione sportiva legnanese, in particolare quella ciclistica, e dei Giochi Olimpici come massima espressione di competizione sportiva. La prima azione è proprio il coinvolgimento dei giovani in vista del momento clou del progetto che vedrà a settembre un festival di filosofia, la proiezione di film sullo sport, mostre fotografiche ed eventi legati al ciclismo.

Da de Nicolo a Goffi passando per Albanesi e Masini

Il primo incontro si è tenuto oggi, martedì 3 giugno, nella secondaria di primo grado Dante Alighieri, e ha visto come ospite Marco de Nicolo, il tiratore a segno legnanese che ha preso parte a ben sei edizioni dei Giochi Olimpici, da Sydney 2000 a Parigi 2021.

Mercoledì 4 giugno sarà Aldo Albanesi, ex arbitro nazionale di basket e fischietto alle Olimpiadi di Montreal 1976, a parlare con studentesse e studenti della scuola Bonvesin della Riva.

Giovedì 5 giugno alle Levi Montalcini sarà Giancarlo Masini a raccontare la sua parabola sportiva, dal motocross praticato in gioventù alla mountain bike all’handbike, disciplina che ha abbracciato a seguito di un gravissimo incidente e dove ha vinto la medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Rio del 2016.

Venerdì 6 giugno chiuderà il ciclo di incontri alla scuola Tosi un altro legnanese, il maratoneta Danilo Goffi, nono classificato nella gara più antica ad Atlanta 1996.

"Una prospettiva più amia sulla pratica sportiva"

L'assessora alla Comunità inclusiva Ilaria Maffei, intervenuta alla presentazione dell’incontro nell’aula magna della Dante Alighieri, dichiara:

"Lo sport è parte fondamentale delle giornate di tanti giovani e con questi incontri il progetto vuole offrire una prospettiva più ampia sulla pratica sportiva affrontando i tanti aspetti che la compongono, dal rispetto delle regole alla disciplina nella preparazione, dall’impegno e dai sacrifici necessari per arrivare ai risultati a quelle vere e proprie lezioni di vita che gli olimpionici che questa settimana parleranno a studentesse e studenti delle nostre scuole hanno appreso nel corso delle loro carriere. Questi incontri preparano e proiettano i ragazzi delle nostre scuole agli appuntamenti previsti a settembre, mostre, film, incontri e biciclettata, eventi che metteranno in evidenza il valore culturale e sociale dello sport".

Tre murales in altrettante scuole di Legnano

Sempre all’interno della prima azione del progetto è compresa la realizzazione di tre murales a tema sportivo: il collettivo artistico Orticanoodles realizzerà il suo murale su una parete esterna della scuola Bonvesin della Riva a partire dalla prossima settimana; gli studenti del Liceo artistico Carlo dell’Acqua realizzeranno due murales, nella palestra della scuola Tosi e all’interno del liceo Galilei a settembre.

Un lavoro di rete con diverse realtà locali

L’Amministrazione comunale ha partecipato al bando di Regione Lombardia in partnership con gli istituti superiori cittadini e il Panathlon la Malpensa e con il sostegno di diverse realtà locali: l’associazione Testimonianze tecnico storiche del lavoro legnanese (Ttsl), l’Unione Sportiva Legnanese 1913, l’Associazione Società Sportive Legnanesi (Assl), gli istituti comprensivi legnanesi e Amnesty International.

Nella foto di copertina: l'assessora Ilaria Maffei presenta Marco de Nicolo agli studenti della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri