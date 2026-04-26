I ragazzi del Torno in trionfo alle Olimpiadi regionali di primo soccorso

Primato per la squadra di primo soccorso della scuola superiore Torno di Castano Primo: la vittoria a Como ora proietta l’équipe verso le gare nazionali.

Un altro motivo di soddisfazione per la squadra guidata dal professor Chiodini

Prima le olimpiadi, culminate con la consegna di un defibrillatore all’auditorium Paccagnini, poi l’ultimo, importante, riconoscimento arrivato in questi giorni. Gli sforzi dei ragazzi che frequentano il Torno e che si dedicano alle attività di primo soccorso continuano a tradursi in motivi di soddisfazione. Gli studenti hanno infatti conquistato il primo posto alle olimpiadi regionali che si sono svolte a Como. Il referente del progetto è il professore Matteo Chiodini. E i protagonisti di questa avventura formativa ora si misureranno in “palcoscenici” nazionali.

“Gli studenti hanno vinto e convinto alle gare regionali”

A seguire da vicino questa vittoria ma in generale tutto il capitolo inerente a questo team affiatato è la consigliera comunale Corinna Casara, che ha sottolineato come: «Questo progetto è attivo dal 2023 e vede formarsi gli studenti del Torno, i quali sono poi chiamati a partecipare alle gare di carattere regionale. L’ultimo fortunato raduno si è svolto nel capoluogo comasco. Il tutto al termine delle simulazioni che hanno visto i ragazzi devono mettere alla prova quanto imparato nei corsi di primo soccorso. Un’iniziativa lodevole, ha continuato Casara, che ha evidenziato come:

«Tale progettazione avvicina i giovani al mondo del soccorso insegnando loro ad essere parte attiva della comunità in cui si ritrovano. Apprendono delle manovre salvavita sperando si farlo qualora si trovassero in condizioni di doverlo fare».

I complimenti arrivati dall’Amministrazione comunale