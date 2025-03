Quest'anno i Knights di Legnano, grazie anche all'aiuto della professoressa Ilaria Rutigliano, il Legnano Basket si è fatto promotore di un concorso artistico che ha coinvolto la scuola I.I.S.S. “G. TORNO” di CASTANO PRIMO.

I Knights nelle scuole per il concorso "In the paint"

Il contest grafico “Vesti i Knights” è stato proposto all'interno di alcune classi dell'istituto e aveva il fine di rielaborare graficamente e artisticamente alcune foto di gioco della squadra, creando delle opere d'arte con diverse tecniche che, attraverso la bellezza e l'eleganza dello sport della pallacanestro, potessero mettere in luce anche le conoscenze acquisite dagli studenti.

Gli elaborati sono stati consegnati alla professoressa e sono in verifica per la validità dei prodotti grafici dei candidati.

Una volta deliberati verranno valutati da una commissione per decretare un vincitore, il cui elaborato sarà stampato su una maglia celebrativa che i ragazzi della prima squadra vestiranno in occasione di una partita casalinga in cui verrà anche premiato il vincitore.

Un incontro fra i ragazzi e gli atleti

Come ultimo atto del progetto i Knights e la scuola stanno organizzando un incontro/conferenza con figure rilevanti della società Legnano Knights per conoscere la società e i suoi valori attraverso esperienze di vita, sport, volontariato.

Il Legnano Basket è sempre felice di poter promuovere manifestazioni ed eventi con le scuole del territorio, rendendosi protagonista come in questo caso di un'iniziativa piuttosto particolare che non era mai stata promossa.