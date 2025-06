In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, le classi quinte della scuola elementare di Arluno Silvio Pellico hanno visitato il sito produttivo ABB di Vittuone, attivo da oltre 60 anni nella produzione di motori in media tensione.

I bambini della primaria in visita all'azienda ABB

Oltre 80 bambini, suddivisi in piccoli gruppi, hanno potuto osservare da vicino il processo produttivo e partecipare a due attività ludico-educative accompagnate dal personale ABB sul tema della sostenibilità. I giochi erano pensati per sensibilizzare i più piccoli sulle cause principali dei cambiamenti climatici e sull’importanza delle azioni quotidiane per contrastarli.

L’iniziativa si inserisce nel programma di eventi promossi da ABB in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente – che si celebra il 5 giugno -, confermando l’impegno dell’azienda per la sostenibilità e il progresso sociale. Un’occasione preziosa per creare ponti tra generazioni e costruire insieme un futuro più consapevole.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Di cosa si occupa ABB

ABB è un leader tecnologico globale nell'elettrificazione e nell'automazione, che contribuisce a costruire un futuro più sostenibile ed efficiente nella gestione delle risorse. Combinando le proprie competenze ingegneristiche e di digitalizzazione, ABB aiuta le industrie ad operare massimizzando le loro prestazioni e diventando così sempre più efficienti, produttive e sostenibili.