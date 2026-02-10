Durante l’incontro, i bambini hanno potuto conoscere Magnum, capire come lavora un cane guida e perché, quando indossa la pettorina, non debba essere distratto

Un incontro con Magnum, cane guida, per parlare di inclusione alla scuola primaria di Arconate.

Gli studenti incontrano Magnum, cane guida, per parlare di inclusione

Nella giornata del 6 febbraio, presso il plesso “Ada Negri” (Maestri di Arconate) della Scuola Primaria di Arconate, si è svolto un incontro con Magnum, cane guida per persone non vedenti, rivolto alle classi terze.

L’iniziativa, nata su proposta di alcuni genitori, ha avuto come obiettivo quello di avvicinare i bambini al tema della disabilità visiva e al ruolo del cane guida, favorendo una maggiore consapevolezza e rispetto attraverso un’esperienza diretta.

L’incontro insieme a Magnum

Durante l’incontro, i bambini hanno potuto conoscere Magnum, capire come lavora un cane guida e perché, quando indossa la pettorina, non debba essere distratto. Un momento educativo semplice ma significativo, pensato per stimolare curiosità, empatia e inclusione fin dalla scuola primaria.

L’incontro si è inserito in un percorso di educazione civica e di attenzione alle diversità, valorizzando il dialogo tra scuola, famiglie e territorio.

In foto: Mauro Moscati

(con Magnum, cane guida)