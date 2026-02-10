Un incontro con Magnum, cane guida, per parlare di inclusione alla scuola primaria di Arconate.
Gli studenti incontrano Magnum, cane guida, per parlare di inclusione
Nella giornata del 6 febbraio, presso il plesso “Ada Negri” (Maestri di Arconate) della Scuola Primaria di Arconate, si è svolto un incontro con Magnum, cane guida per persone non vedenti, rivolto alle classi terze.
L’iniziativa, nata su proposta di alcuni genitori, ha avuto come obiettivo quello di avvicinare i bambini al tema della disabilità visiva e al ruolo del cane guida, favorendo una maggiore consapevolezza e rispetto attraverso un’esperienza diretta.
GUARDA LA GALLERY (3 foto)
L’incontro insieme a Magnum
Durante l’incontro, i bambini hanno potuto conoscere Magnum, capire come lavora un cane guida e perché, quando indossa la pettorina, non debba essere distratto. Un momento educativo semplice ma significativo, pensato per stimolare curiosità, empatia e inclusione fin dalla scuola primaria.
L’incontro si è inserito in un percorso di educazione civica e di attenzione alle diversità, valorizzando il dialogo tra scuola, famiglie e territorio.
In foto: Mauro Moscati
(con Magnum, cane guida)