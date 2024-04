Venerdì 19 aprile, presso la scuola “R.Rancilio” di Parabiago, le studentesse e gli studenti dell’IC “Via IV Novembre” hanno incontrato Raffaele Capperi, Cavaliere delle Repubblica impegnato nella lotta contro il bullismo, influencer e autore del libro “Brutto e cattivo. La storia del ragazzo che ha visto la vera faccia del mondo”.

Gli studenti del Rancilio hanno incontrato il Cavaliere Raffaele Capperi

Le classi seconde e terze hanno avuto l’occasione di ascoltare la sua storia: Capperi ha la sindrome di Treacher Collins (malattia rara che causa malformazioni alle ossa del cranio) e, fin da bambino, è stato preso in giro per la sua diversità legata alla deformità del suo viso. Egli è stato vittima di bullismo e di cyberbullismo, ma ha trovato in sé, nella sua famiglia e negli amici il coraggio di non arrendersi e di riscattarsi raccontando la sua storia. Storia di un ragazzo che ha incontrato e incontra ancora la cattiveria del mondo esterno, ma che ha deciso di non tacere, di uscire dalla sua cameretta e di diffondere, attraverso i social e gli incontri nelle scuole, un messaggio davvero chiaro: il bullismo si sconfigge con la gentilezza. Come ha affermato proprio Raffaele durante l’incontro: “Nessuno dovrebbe accanirsi contro chi ha il coraggio di mostrare la propria diversità. Siate gentili”.

Un importante momento di confronto

La sua testimonianza offre dunque un importante incoraggiamento per tutti coloro che faticano ad accettarsi, che non riescono a reagire quando subiscono qualsiasi forma di violenza; è uno sprone ad uscire dall’ombra e ad agire con coraggio e determinazione con la consapevolezza che non si è mai da soli.

Un incontro, promosso grazie alla sinergia tra le famiglie e l’Istituzione scolastica, con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi e le ragazze sull’uso dei social e sul peso che le parole hanno invitandoli a mettersi nei panni degli altri.