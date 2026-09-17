Gli studenti del Cavalleri a scuola di vela sul Lago Maggiore

A Luino un’attività pratica dedicata ai ragazzi, con l’obiettivo di favorire nuove collaborazioni tra il circolo e gli istituti scolastici interessati a proporre esperienze veliche ai propri studenti.

Nei primi giorni di settembre l’Associazione Velica Alto Verbano ha ospitato a Luino una giornata di attività velica dedicata agli studenti del Liceo Scientifico Statale “Claudio Cavalleri” di Parabiago, offrendo loro la possibilità di avvicinarsi alla vela attraverso un’esperienza pratica sulle acque del Lago Maggiore.

Un’esperienza pratica sul lago

L’iniziativa, realizzata in collaborazione tra AVAV e l’istituto scolastico, ha permesso ai ragazzi di conoscere più da vicino questo sport e di sperimentare direttamente alcuni degli aspetti che caratterizzano l’attività velica, affiancati dagli istruttori e dai collaboratori del circolo.

Per AVAV hanno preso parte all’attività gli istruttori Michele Ponti, Margherita Chiaravalle e Gennaro Marino. Al loro fianco Matilde Zappa, impegnata nelle ore di tirocinio dopo aver svolto il corso Boat Security and Sail (BS&S), il direttore sportivo e armatore Antonio Cinti e Viola Tonella ed Edoardo Ragno, componenti del gruppo Vela che hanno collaborato allo svolgimento dell’attività.

La vela come percorso educativo

La giornata rappresenta un esempio concreto di come la vela possa entrare anche nel percorso scolastico attraverso attività che portano gli studenti fuori dall’aula e a diretto contatto con lo sport e l’ambiente lacustre.

Salire a bordo significa confrontarsi con una disciplina nella quale collaborazione, responsabilità e lavoro di equipaggio sono parte integrante dell’attività, elementi che possono rendere la vela una proposta differente rispetto alle esperienze sportive più comunemente affrontate nel contesto scolastico.

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Il dialogo con le scuole

Per l’Associazione Velica Alto Verbano, iniziative di questo tipo rappresentano anche un’occasione per mettere a disposizione del mondo della scuola le competenze maturate dal circolo nell’insegnamento e nella pratica della vela, creando un collegamento diretto tra gli istituti scolastici e una realtà sportiva attiva sul Lago Maggiore.

A partire dall’esperienza realizzata nei primi giorni di settembre, l’AVAV è disponibile a confrontarsi anche con altri istituti e scuole superiori, docenti e responsabili di progetti sportivi interessati a valutare attività di avvicinamento alla vela dedicate ai propri studenti.

Informazioni per gli istituti

Le modalità possono essere approfondite direttamente con il circolo, così da individuare soluzioni coerenti con le esigenze dell’istituto e con il gruppo di ragazzi coinvolto.

Le scuole interessate a ricevere maggiori informazioni o ad avviare un confronto con l’Associazione Velica Alto Verbano possono contattare la segreteria all’indirizzo segreteria@avav.it.