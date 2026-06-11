Si è chiuso nel migliore dei modi, per l’ISIS Bernocchi di Legnano, il progetto di educazione civica “Consiglieri per un giorno 5.0” promosso da Regione Lombardia, che ha visto coinvolta la classe 1^LB.

Gli studenti del Bernocchi “Consiglieri regionali per un giorno”

Dopo aver lavorato durante l’anno alla stesura delle proprie proposte di legge, i ragazzi le hanno presentate giovedì 4 giugno durante la simulazione di seduta consiliare a Palazzo Pirelli, ed è toccato proprio a una studentessa dell’Istituto legnanese presiedere l’assemblea regionale.

Le proposte presentate

Questi i titoli dei progetti che i bernocchini hanno portato davanti ai “colleghi”, un centinaio di altri ragazzi provenienti da diverse scuole della regione, anche loro entusiasti legislatori neofiti: Legge per la riduzione dell’inquinamento dell’aria nella regione Lombardia; Strade intelligenti, la rivoluzione delle strade; Legge regionale sull’utilizzo dei ricavati delle infrazioni stradali per la sistemazione delle opere stradali e abolizione dei pedaggi delle strade di competenza regionale; Valorizzazione sostenibile dei laghi lombardi; Contro l’abbandono dei terreni agricoli.

Alcune di queste proposte hanno persino attirato l’attenzione di veri consiglieri regionali, chiamati ad assistere al dibattito. Al termine dell’evento, i funzionari di Regione Lombardia che hanno organizzato la giornata conclusiva del progetto hanno fatto i complimenti agli studenti legnanesi per l’impegno civico, la dedizione e la cura nello sviluppo del lavoro.

Un’esperienza formativa e divertente

I ragazzi dell’ISIS Bernocchi si sono detti soddisfatti del percorso compiuto e, nonostante un po’ di apprensione iniziale per il fatto di dover parlare davanti a una platea così nutrita e importante, si sono anche divertiti, oltre ad aver approfondito durante l’anno le diverse competenze di Stato e Regioni, i doveri civici dell’assemblea regionale e l’importanza di essere cittadini partecipi e responsabili. Un bel modo per imparare facendo, con tanto impegno premiato da una giornata speciale.