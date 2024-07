Giuliano Fasani lascia l'Istituto comprensivo Montalcini dopo 17 anni

In pensione il dirigente scolastico Giuliano Fasani.

Il dirigente scolastico Giuliano Fasani va in pensione

Dopo un periodo di insegnamento in alcune scuole medie e al Quasimodo di Magenta, Fasani è stato per 17 anni dirigente scolastico a Cuggiono e Bernate Ticino. Sotto la sua guida l’Istituto comprensivo è stato intitolato a Rita Levi Montalcini e si sono promosse diverse iniziative fra le quali la corsa e la festa di fine anno scolastico, un momento di aggregazione di tutte le figure della scuola con la comunità locale.

La sua è stata una grande avventura educativa

Salutando colleghi e collaboratori il preside ha sottolineato di aver vissuto una grande avventura educativa, di aver svolto un lavoro sempre più difficile ma anche interessante a appagante. Ha ringraziato tutto lo staff della segreteria e i collaboratori scolastici; i docenti che lo hanno coadiuvato negli anni nella direzione e gestione della scuola, in particolare quelli che hanno assunto l’incarico di funzione strumentale e quelli che si sono assunti responsabilità ulteriori oltre a quelle dell’insegnamento. Ha inoltre ringraziato i genitori e in modo particolare i molti genitori che hanno sostenuto il lavoro della scuola, quelli impegnati con ruoli di responsabilità negli organismi scolastici, in particolare quelli del Consiglio d’istituto.

Il preside ha rivolto un "grazie" anche agli alunni

Ha infine ringraziato tutti gli alunni. Nel suo ruolo è stato più a contatto con gli adulti ma in diverse occasioni ha conosciuto più da vicino diversi studenti, più spesso quelli con qualche difficoltà. "E’ sufficiente un saluto per stabilire un contatto con tutti" ha detto Fasani.