In occasione della Giornata mondiale dell’ambiente del 5 giugno 2025, le classi prime del’IC Cairoli Tobagi di Lainate hanno organizzato una mattinata speciale.

Giornata mondiale dell'ambiente: gli studenti vogliono più verde e ciclabili

Tutti gli studenti hanno raggiunto la scuola a piedi portando dei cartelli con gli slogan “salviamo il Pianeta” e “Giornata mondiale dell’ambiente” e poi radunati nel cortile della scuola hanno raccontato alla vice sindaca Maria Cecilia Scaldalai le loro richieste che vanno dalla piantumazione di nuovi alberi, alla depavimentazione dei parcheggi per far assorbire più acqua al terreno, a maggiori piste ciclabili e fontanelle d’acqua, all’incentivo dei pannelli solari solo per citarne alcune. Non è mancata la richiesta di trasformare Il Castello, la struttura abbandonata di fronte alla scuola, in un centro per i giovani dove studiare, fare sport e incontrarsi.

Un incontro autunnale con il sindaco

Scaldalai nel ringraziare gli studenti per il grande lavoro che hanno fatto ha proposto un incontro in autunno con il Sindaco per presentare ufficialmente tutte le loro proposte in modo che l’amministrazione possa tenerne conto. Ha inoltre evidenziato che la tutela dell’ambiente è anche una responsabilità individuale e un impegno importante di tutti i cittadini. Ha chiesto quindi ai ragazzi di pensare almeno ad una cosa che ognuno di loro può fare per dare il proprio contributo personale.

Alle richieste di ragazze e ragazzi è seguita una canzone, scritta da loro stessi e cantata in coro accompagnati da una chitarra che esorta tutti “per un mondo più pulito vi facciamo un invito, comincia a differenziare così si può riciclare… con la carta si può fare basta solo osservare, bianco è il bidone per carta e cartone”.

Un anno ricco di iniziative scolastiche

La giornata chiude un anno scolastico ricco di attività dove le classi prime hanno seguito un percorso di educazione civica offerto dal Parco Lura e gestito dalle educatrici ambientali di Koinè cooperativa sociale che li hanno accompagnati in un percorso dedicato ai cambiamenti climatici. Durante il lavoro in classe e nel territorio del parco hanno potuto riflettere su come anche le piccole cose possono ridurre l’inquinamento e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici.

Il lavoro proseguirà anche il prossimo anno scolastico in accordo con il Parco Lura.