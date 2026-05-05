Giochi Matematici del Mediterrano, bene gli studenti del Bernocchi

Ai Giochi Matematici del Mediterraneo disputati a Palermo, Peter Illes-Dante, Mattia Luraghi e Samuele Caccia del Bernocchi di Legnano si sono distinti per i risultati ottenuti nelle rispettive categorie.

La competizione

Sono tre gli studenti dell’ISIS Bernocchi che si sono qualificati e hanno partecipato alla finale nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2026, disputata a Palermo domenica 3 maggio: Peter Illes-Dante, della classe 3^LA, Mattia Luraghi, della 2^LC, e Samuele Caccia, della 1^LA.

Organizzati da Accademia Italiana per la Promozione della Matematica, i Giochi sono giunti alla XVI edizione e rappresentano un appuntamento ormai consolidato nel panorama delle competizioni scolastiche nazionali, che coinvolge ogni anno 200mila studenti delle scuole primarie e secondarie di tutta Italia.

Anche quest’anno l’Istituto legnanese si è distinto grazie alle prestazioni dei tre studenti finalisti, che, dopo aver superato le selezioni di area ed essersi guadagnati una sedia per la competizione a Palermo, hanno saputo affrontare con impegno e determinazione le prove nelle rispettive categorie.

Peter Illes Dante ha ottenuto infatti un brillante undicesimo posto nella categoria più alta, destinata agli studenti di terza superiore. Ottimi sono stati anche i piazzamenti di Mattia Luraghi, che si è classificato al quarantaduesimo posto, e Samuele Caccia, ventesimo.

Il commento

Grande la soddisfazione non solo per gli studenti, ma anche per i docenti di matematica dell’Istituto, che vedono in queste competizioni un’opportunità preziosa per stimolare l’interesse e la passione dei giovani verso una disciplina tanto complessa quanto affascinante.