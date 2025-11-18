Nella serata di ieri, 17 novembre, a Arese, i Carabinieri della locale Stazione, nel corso di un mirato servizio finalizzato alla prevenzione dei borseggi all’interno del centro commerciale, hanno arrestato per concorso in furto con destrezza e tentato indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento, due donne bulgare di 49 e 41 anni, entrambe pregiudicate.

Furti al centro commerciale: arrestate due donne

Le due donne, che si aggiravano all’interno di uno dei negozi del centro commerciale, agendo con destrezza avevano asportato dalla borsa di una 46enne italiana il portafogli contenente documenti, denaro contante e la carta bancomat. I carabinieri, avvertiti dalla donna del patito furto, hanno immediatamente rintracciato le autrici del reato mentre si accingevano a prelevare denaro allo sportello bancomat del centro commerciale con la carta appena sottratta.

La refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diritto mentre le due arrestate sono state trattenute presso le camere di sicurezza. La successiva udienza per direttissima ha convalidato l’arresto e condannato le due donne al divieto di dimora nei comuni di Arese e Milano.