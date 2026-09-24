Formazione professionale, due nuove sedi per 600 studenti

Una litografia dismessa e una vecchia scuola cambiano funzione e diventano nuovi poli per la formazione professionale di giovani e adulti dell’Ovest milanese.

Due nuovi poli per la formazione professionale

Sono le due nuove sedi formative che Fondazione Enaip Lombardia e Fondazione Its Move Academy inaugurano ufficialmente a Magenta domani, venerdì 25 settembre, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta educativa, professionale e tecnica superiore del territorio. Complessivamente saranno circa 600 gli studenti che potranno contare su percorsi a stretto contatto con le aziende, mentre gli adulti potranno accedere anche a percorsi di riqualificazione.

La nuova sede di via Cadorna

La cerimonia si terrà alle 11 nella nuova sede di via Cadorna 26, pensata come hub di innovazione tecnologica a disposizione del territorio e come ambiente educativo capace di coniugare «bellezza, tecnologia e accoglienza». Dopo i saluti istituzionali e il taglio del nastro, è prevista la visita guidata alla struttura e ai laboratori, seguita da un aperitivo di benvenuto.

Giovanni Colombo, direttore generale di Fondazione Enaip Lombardia, dichiara:

«Le due sedi di Magenta rappresentano una grande sfida e un’opportunità per il futuro della formazione di questo territorio. Rigenerare spazi e creare percorsi sempre più qualificanti significa dare ai giovani e agli adulti strumenti concreti per costruire il proprio percorso professionale. Complessivamente, per la ristrutturazione dell’edificio e i nuovi allestimenti e strumentazioni sono stati investiti circa tre milioni di euro».

Dai laboratori all’automotive

Durante la mattinata sarà aperta ai partecipanti anche la sede di via Novara 10, dove gli spazi riorganizzati hanno assunto una nuova funzione e ospitano nuovi laboratori dedicati ai percorsi con qualifiche e diplomi nel settore del benessere. La nuova sede di via Cadorna ospita invece laboratori d’avanguardia dedicati all’automotive.

Paolo Poggio, direttore di Fondazione Its Move Academy, afferma:

«L’inaugurazione della nuova sede di Magenta, con i laboratori d’avanguardia dedicati all’automotive, rafforza una filiera formativa costruita insieme a Enaip, che permette ai ragazzi di diventare veri professionisti del settore dopo quattro, cinque, con l’Ifts, o sei anni di formazione, con l’Its. Grazie ai fondi del Pnrr possiamo offrire tecnologie e competenze aggiornate sui veicoli endotermici, ibridi ed elettrici, contando anche su partner come il Consorzio Miro, rappresentato da Giovanni Rigoldi, fondamentali per accompagnare i nostri diplomati verso un’occupazione certa e qualificata».

L’inaugurazione rappresenta così un momento significativo per la comunità locale e per il sistema formativo lombardo, con due sedi pensate per accompagnare giovani e adulti verso nuove competenze e opportunità professionali.