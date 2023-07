Fiona va all'esame di terza media con l'abito tradizionale sardo

Fiona Saddi, nipote del presidente dell’associazione culturale sarda Amedeo Nazzari di Bareggio e Cornaredo Franco Saddi, ha sostenuto l'esame di terza media all'Istituto comprensivo Perlasca di Bareggio con l'abito tradizionale sardo.

Una decisione che Fiona ha preso da sola e che, una volta rivelata a familiari e insegnanti, ha lasciato tutti a bocca aperta. La giovane ha mostrato in poco tempo cosa significhi avere le proprie radici ben piantate alle tradizioni e alla propria cultura e i rami proiettati verso il proprio futuro. Le sue radici sono quelle dei nonni, Franco Saddi, originario di Pirri (Cagliari), e Rosa Orbai, di Pula (Cagliari), e dei suoi genitori: Ivano e Teresa, che porta con sé il legame con l’Abruzzo e l’Inghilterra.

ha spiegato nonno Franco:

Contenti e soddisfatti anche i genitori di Fiona:

"Con la coscienza e il sapere delle proprie origini costruisce il suo futuro - ha affermato papà Ivano - Ha sempre dimostrato il legame con la terra dei suoi nonni e la decisione di portare la Sardegna come argomento d’esame lo ha dimostrato. Quando ci ha svelato cosa intendeva fare, siamo stati piacevolmente sorpresi; come anche gli insegnanti e la dirigente scolastica, che vedendola in attesa del suo turno vestita con gli abiti tradizionali, ha deciso di rimanere per assistere alla discussione".