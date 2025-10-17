Erasmus Days, la scuola Bonvesin de la Riva li celebra lanciando un progetto europeo

Un laboratorio di cittadinanza attiva che coinvolgerà studenti legnanesi, francesi e spagnoli. È il progetto “Storie di luoghi, luoghi di storie”, presentato ieri, giovedì 16 ottobre, alla scuola secondaria di primo grado Bonvesin de la Riva nell’ambito degli Erasmus Days.

Erasmus Days all’Istituto Bonvesin de la Riva

La scuola legnanese ha celebrato per la prima volta la manifestazione internazionale che valorizza la mobilità studentesca, la cittadinanza europea e la collaborazione tra scuole. Per l’occasione l’istituto ha aperto le proprie porte a docenti, famiglie e studenti, presentando il progetto “Storie di luoghi, luoghi di storie”, recentemente approvato nell’ambito del Programma Erasmus+ della Commissione Europea.

Il progetto “Storie di luoghi, luoghi di storie”

Il professor Alessandro Corradetti spiega:

“L’iniziativa accompagnerà i ragazzi in un percorso di scoperta delle proprie radici, mettendo in luce come le identità locali siano parte integrante di una più ampia storia comune europea. Protagonisti saranno proprio gli alunni, che avranno l’opportunità di lavorare fianco a fianco con coetanei di Francia e Spagna. Non si tratterà soltanto di scambi culturali, ma di un vero e proprio laboratorio di cittadinanza attiva, dove lingue, tradizioni e vissuti diversi si fonderanno in un’esperienza condivisa. L’entusiasmo respirato durante la giornata è solo l’inizio: il progetto si svilupperà nel corso di tutto l’anno scolastico 2025/2026 e ciascuna fase sarà occasione per costruire ponti oltre i confini e maturare una consapevolezza diversa sul proprio posto nel mondo. Perché partire insieme significa crescere insieme”.