Due studentesse del Bernocchi premiate al contest “La tua voce conta”

Klaudia Luzi e Bonteldi Makanda Konda, della 5ª Moda, hanno ottenuto rispettivamente il primo e il quarto posto tra le scuole lombarde

Due studentesse dell’Istituto Bernocchi di Legnano sono state premiate al contest “La tua voce conta”, la fase conclusiva del progetto FINE – Fighting INequalities in Education, dedicato alle scelte post-diploma degli studenti con background migratorio.

Klaudia Luzi e Bonteldi Makanda Konda, entrambe della classe 5ª dell’indirizzo Produzioni tessili e sartoriali, si sono classificate rispettivamente al primo e al quarto posto tra i partecipanti delle scuole lombarde. Le studentesse hanno presentato i loro lavori durante la cerimonia organizzata martedì 22 settembre all’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Il progetto FINE

Finanziato da Fondazione Cariplo e promosso dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca in collaborazione con l’associazione non profit Poliferie, il progetto FINE ha l’obiettivo di individuare opportunità per costruire percorsi consapevoli e favorire l’accesso all’università degli studenti con una storia migratoria alle spalle.

L’iniziativa analizza anche i fattori culturali e socioeconomici che possono influenzare le scelte formative dei ragazzi e delle ragazze, con l’obiettivo di offrire strumenti utili per affrontare il futuro dopo il diploma.

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Il percorso degli studenti del Bernocchi

L’adesione dell’Istituto Bernocchi, promossa dalle professoresse Laura Sica, docente referente per l’Intercultura, e Giulia Canto, ha coinvolto due classi: quella delle studentesse premiate e l’attuale 5ª dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica.

Gli studenti hanno partecipato a un focus group sulle aspirazioni, a un momento di confronto su idee e prospettive per il futuro e ai laboratori pratici di PoliOrienta. I due workshop erano finalizzati a sviluppare competenze utili sia nel mondo accademico sia in quello lavorativo.

Il contest conclusivo, al quale ragazze e ragazzi hanno scelto di partecipare su base volontaria, richiedeva la realizzazione di un elaborato digitale, una sorta di “diario di bordo” dedicato alle proprie riflessioni sul futuro.

Le riflessioni sul futuro dopo il diploma

Sia il testo di Klaudia Luzi sia quello di Bonteldi Makanda Konda sono stati apprezzati per il carattere personale delle riflessioni sulle aspettative e sui timori legati al percorso successivo al diploma.

Le due studentesse si sono dichiarate felici per il risultato ottenuto e soddisfatte degli spunti raccolti durante le diverse attività del progetto.

Il commento della dirigente scolastica

«Complimenti alle nostre ragazze», si congratula la dirigente scolastica Elena Maria D’Ambrosio.

La dirigente aggiunge: «Rivolgo i miei ringraziamenti anche alle docenti che hanno coinvolto l’Istituto nell’iniziativa, e insieme a loro a tutti gli insegnanti per il quotidiano impegno nel tracciare percorsi concreti, dentro la scuola e verso il futuro, di confronto e pari opportunità».