Due quinte della scuola primaria in visita a Palazzo Pirelli

Questa mattina, giovedì 8 febbraio, le due classi quinte della scuola primaria di Pero sono state in visita a Palazzo Pirelli a Milano.

Ad accogliere gli alunni in sala consiliare è stato l’assessore regionale Alessandro Fermi:

“Amo particolarmente i momenti di incontro e scambio con le giovanissime generazioni, perché mi sanno trasmettere un grande entusiasmo per il mio lavoro – ha detto – Credo sia importante che i più giovani conoscano il funzionamento delle istituzioni e possano vedere in prima persona i meccanismi che regolano la democrazia”. L’ex presidente del Consiglio regionale da ottimo “padrone di casa” ha spiegato il funzionamento dei lavori in aula: “I ragazzi ci hanno posto tantissime domande e questo mi fa piacere, perché vuol dire che sono stati stimolati da quello che hanno visto e sentito”.