Due falchi e un'aquila... in classe

Una mattinata speciale all’insegna della natura e della scoperta per gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado Enrico Fermi di Vittuone.

Gli alunni della scuola media Fermi hanno incontrato due falchi e un’aquila

Oggi, lunedì 18 maggio, i ragazzi hanno infatti potuto incontrare da vicino alcuni rapaci grazie a un’iniziativa educativa organizzata dall’istituto. Ospiti dell’incontro sono stati una femmina di falco pellegrino, un’aquila reale e un maschio di falco di Harris, accompagnati dal falconiere Luca Amato, che ha guidato gli studenti alla scoperta delle caratteristiche, delle abitudini e delle particolarità di questi affascinanti animali. Grande curiosità ed entusiasmo da parte dei ragazzi, che hanno avuto l’opportunità di osservare da vicino i rapaci e ascoltare le spiegazioni del falconiere, in un’esperienza capace di unire didattica, educazione ambientale e contatto diretto con il mondo animale.

Il grazie della scuola al falconiere Luca Amato e professor Daniele Ciacci

La scuola ha voluto ringraziare Luca Amato per la disponibilità e per aver condiviso con gli studenti la propria passione per la falconeria e per i rapaci, con spiegazioni che hanno suscitato l’interesse dei ragazzi. Un ringraziamento è stato rivolto anche al professor Daniele Ciacci, che si è occupato dell’organizzazione dell’iniziativa, molto apprezzata dagli alunni e dai docenti.