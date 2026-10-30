Dopo la manifestazione gli studenti puliscono la piazza con scope e palette

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Scope e palette alla mano, al termine della manifestazione gli studenti puliscono la piazza nella quale si erano radunati, lasciandola in ordine.

Gli studenti puliscono la piazza

Un gesto di educazione e rispetto quello compiuto nella mattinata di oggi, venerdì 30 ottobre, dagli studenti del Liceo linguistico d’Arconate e d’Europa di Arconate, protagonisti di una protesta pacifica nell’ambito dello sciopero generale contro il carovita e il riarmo e per il diritto allo studio. La mobilitazione studentesca si è svolta senza disordini e nel rispetto delle regole. Ma a colpire, oltre alla partecipazione, è stato soprattutto il comportamento dei ragazzi al termine dell’iniziativa: invece di lasciare a terra cartacce e rifiuti, hanno preso scope e palette e si sono messi a pulire lo spazio pubblico che li aveva ospitati, restituendolo pulito e ordinato.