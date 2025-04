Appuntamento mercoledì 30 aprile all'auditorium del Liceo Galilei di Legnano dalle 11 alle 13 per parlare di Diritti, legalità e democrazia.

Diritti, legalità e democrazia: se ne parla al Liceo Galilei

Oggi è chiaro che le decisioni politiche sono sempre più legate al sapere scientifico e alla sua applicazione tecnica, ma allo stesso tempo non è più sostenibile quella visione ingenua che considera la scienza un sapere infallibile.

Dalla consapevolezza di questa duplicità sorgono molteplici quesiti: in che modo una società democratica può bilanciare la necessità di prendere decisioni rapide con l’incertezza intrinseca alla conoscenza scientifica? Come possiamo evitare di scivolare verso una gestione tecnocratica della nostra società senza compromettere le libertà individuali e collettive? Quali sono i diritti dei cittadini che non possiedono una formazione scientifica rispetto all’accesso, alla comprensione e all’uso della conoscenza? Come possiamo gestire le grandi sfide del nostro tempo – dai cambiamenti climatici all’intelligenza artificiale – senza una comprensione critica delle implicazioni etiche, sociali ed economiche della scienza?

L'incontro con la docente universitaria

Gli studenti studenti potranno cercare una risposta a domande come queste grazie al confronto con la Prof.ssa Mariachiara Tallacchini, docente di Filosofia del diritto presso l’Università Cattolica di Piacenza e di Scienza, diritti e democrazia presso la SISSA di Trieste, che, insieme a Nico Petrelli, ha affrontato questi temi nel volume Manifesto per un’educazione civica alla scienza.

Sarà un’occasione unica per comprendere che, se non può esistere una democrazia autentica senza una cittadinanza scientifica che partecipi attivamente alle decisioni che influenzano il nostro futuro, è necessario «creare un nuovo rapporto tra conoscenza scientifica e società e formare cittadini consapevoli».