Diploma: ecco tutti i 100 del Liceo Galilei

Sono ben 22 i diplomati al liceo Galileo Galilei di Legnano che hanno ottenuto una votazione di 100/100esimi. Fra loro anche una lode.

Liceo Galilei, ecco tutti i 100

Mercoledì 13 luglio si sono conclusi al Liceo “Galilei” gli Esami di Stato che, dopo i due anni segnati dall’emergenza sanitaria Covid-19, sono stati riproposti a livello nazionale con gli scritti di Italiano e della disciplina di indirizzo e i colloqui orali.

Hanno affrontato le prove 222 candidati (più un privatista) delle 11 classi quinte (6 sezioni di Scientifico, 1 di Scientifico Sportivo, 2 di Classico e 2 di Linguistico). I risultati degli Esami di Stato per il nostro Liceo sono davvero soddisfacenti: 23 studenti (17 ragazze e 6 ragazzi) si sono diplomati con una valutazione pari a 100/100esimi e

Vitali Giuditta ha ottenuto anche la lode. Il 10% del totale complessivo degli alunni esaminati si è dunque diplomato con il massimo dei voti. Di tutto rilievo anche la percentuale dei diplomati con una valutazione compresa tra l’80 e il 99: ben il 43% del totale.

Due studenti in lizza come Alfieri del Lavoro

Ulteriore motivo di orgoglio è un’altra eccellenza: tra coloro che hanno ottenuto il diploma con il massimo dei voti figurano Crespi Camilla, Lodini Greta e Zanzi Sebastiano che concorrono per il premio Alfieri del Lavoro. Il premio, istituito dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, è destinato ogni anno ai migliori 25 studenti di Italia

che saranno premiati al Quirinale dal Presidente della Repubblica. Facciamo il tifo per i nostri ragazzi!

Ottimi risultati e tante soddisfazioni, quindi, che gratificano sia gli allievi per l’impegno e la dedizione spesi per acquisire conoscenze, competenze e consapevolezza sia i docenti che con sollecitudine e professionalità hanno accompagnato i ragazzi nella loro crescita e nel loro percorso di formazione. E in attesa di festeggiare tutti i giovani meritevoli nella tradizionale cerimonia che si svolgerà il 31 agosto, alle ore 10.30, ai nostri magnifici studenti si rinnovano i complimenti da parte della Dirigente Scolastica e di tutto il personale dell’Istituto con un

calorosissimo augurio per il loro futuro!

Ecco i nomi dei diplomati con 100/100esimi:

Mapelli Elisa - 5A Classico

Alberti Costanza, Crespi Camilla - 5B Classico

Brajato Gaia, Grillo Stefano, Manfreda Riccardo, Mocchetti Arianna, Vitali Giuditta

(100 e lode), Zanzi Sebastiano - 5A Scientifico

Carnevali Luca - 5B Scientifico

Rocca Nicolò, Venturin Elisa - 5C Scientifico

Actis Grosso Marta, Forestiero Sara, Paroni Beatrice - 5E Scientifico

Socci Luca - 5G Scientifico

Martinotto Caterina, Morlacchi Eleonora, Trotta Chiara - 5H Scientifico

Carnovali Giorgia, Lodini Greta, Meli Martina - 5D Linguistico

Bienati Matilde - 5F Linguistico