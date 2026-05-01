Dalle classi del Liceo al palcoscenico

Una serata all’insegna del teatro e della letteratura ha visto protagonisti gli studenti del triennio linguistico del Liceo d’Arconate e d’Europa, ospitati presso la scuola secondaria di primo grado “F. Tosi” di Legnano, in via Santa Teresa 30.

L’iniziativa

L’iniziativa ha portato in scena personaggi e atmosfere della grande tradizione teatrale e letteraria europea, attraverso un percorso interpretativo capace di intrecciare parola, emozione e consapevolezza espressiva. I ragazzi hanno dato voce a figure tratte dall’immaginario di Luigi Pirandello, Henrik Ibsen, William Shakespeare, Louisa May Alcott, Antoine de Saint-Exupéry e Molière, offrendo al pubblico uno spettacolo intenso e partecipato.

Il laboratorio teatrale, curato da Santa Barilari e Giorgia Lorito, con il supporto di Jacopo Pari, ha rappresentato un’importante occasione formativa per gli studenti del triennio linguistico, valorizzando competenze comunicative, sensibilità culturale e capacità di interpretazione dei testi.

Il commento

«Il laboratorio teatrale è uno spazio prezioso di orientamento, perché accompagna gli studenti in un percorso di riflessione, di ricerca di sé e di scoperta delle proprie possibilità espressive e relazionali. Come ricorda la volpe ne Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry, “il faut des rites”: sono proprio i riti, le esperienze condivise e riconoscibili, a dare significato al tempo e a costruire legami. In questa prospettiva, la scuola intende proseguire con convinzione su questa strada, continuando a investire in percorsi che mettano al centro la crescita personale e formativa degli studenti», ha dichiarato il Dirigente scolastico, Emanuele Marcora.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 4 giugno, con lo spettacolo del laboratorio di teatro delle scienze umane, che offrirà una nuova occasione di incontro tra scuola, studenti e territorio.

Tra il pubblico erano presenti anche i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Arconate e Buscate. L’assessore Fabio Gamba ha espresso la vicinanza del Comune al percorso di crescita del Liceo, di cui segue in particolare gli aspetti legati all’edilizia scolastica, proponendo inoltre la costituzione di un’associazione alunni per rafforzare il legame tra ex studenti, scuola e territorio.