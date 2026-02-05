Prosegue e si amplia l’offerta di servizi di prossimità presso S.Te.P. – Spazio Territoriale Percorsi, lo spazio multifunzionale di comunità del Comune di Pero. Ai percorsi già avviati, nelle scorse settimane si è infatti aggiunto il nuovo Spazio Compiti, un servizio dedicato al sostegno scolastico dei bambini della scuola primaria.

Da venerdì attivo il nuovo Spazio compiti

Il nuovo servizio, attivo ogni venerdì dalle 16.45 alle 18.15, è gestito grazie al contributo dei volontari e rappresenta un ulteriore tassello nel rafforzamento delle politiche educative e di supporto alle famiglie del territorio. Per garantire il regolare svolgimento del servizio, è attualmente in corso la ricerca di volontari disponibili ad affiancare i bambini nello svolgimento dei compiti scolastici.

S.Te.P. ha sede nei locali al piano terra di via Don Cesare Sommariva 1, inaugurati nel giugno 2025. Gli spazi, ristrutturati con fondi comunali e arredati grazie ai finanziamenti del PNRR, sono gestiti da SER.CO.P. – Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona in co-progettazione con enti del Terzo Settore, e sono pensati come luogo di accompagnamento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, di supporto alla genitorialità e di erogazione di una pluralità di servizi di prossimità.

Gli altri servizi presenti

Oltre al nuovo Spazio Compiti, presso S.Te.P. sono attivi i seguenti servizi:

Sportello Stranieri, che fornisce informazioni su permessi di soggiorno, cittadinanza, ricongiungimento familiare e orientamento ai servizi del territorio;

Sportello ADARhodense – Agenzia dell’Abitare, servizio gratuito di orientamento all’abitare per inquilini e proprietari;

AFOL Metropolitana – Sportello Lavoro, per orientamento al lavoro, supporto alla ricerca di occupazione e informazioni sui corsi di formazione;

S.Te.P. accoglie anche la Palestra del Lavoro, un progetto accompagnato da Cooperativa Serena, che agevola l’inserimento socio-lavorativo e l’autonomia delle persone con disabilità motorie e psichiche e i gruppi genitori – bambini del progetto P.I.P.P.I., che si rivolge a famiglie con figli da 0 a 17 anni che affrontano situazioni di vulnerabilità.

Spazio Compiti è all’interno di S.Te.P. – Spazio Territoriale Percorsi

via Don C. Sommariva, 1 – Pero

Per informazioni: 375 5987561 (Valeria); valeria.gruppo@oltreiperimetri.it