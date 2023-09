Contu dirigente delle scuole di Pregnana

"A quanto pare, da domani e per tutto quest’anno scolastico sarò anche dirigente scolastico reggente dell'Istituto Comprensivo "A. Rizzoli" di Pregnana Milanese, continuando intanto il mio impegno all' I.S. "Puecher Olivetti" Rho . Cercherò di entrare nelle scuole di Pregnana in punta di piedi, di offrire quanto sarò capace e di imparare il più possibile. Per tanti versi è un ritorno: ho insegnato per quindici anni nella scuola secondaria di primo grado e ho sempre sentito molto "mio" il mondo degli Istituti comprensivi, anche negli anni in cui ero in Ufficio scolastico regionale. Tornare a lavorare con la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la secondaria di primo grado sarà una bella opportunità. E quindi... Doppio buon anno scolastico a tutte, a tutti e pure a me!"