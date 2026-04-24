L'iniziativa "A Home Away from Home" arrivata al secondo anno coinvolge l'istituto di Arconate e quelli di Kouvola (Finlandia) e Zabre (Polonia)

Il Liceo di Arconate e d’Europa prosegue il proprio percorso di internazionalizzazione con il progetto Erasmus+ “A Home Away from Home”, frutto di due anni di collaborazione con le scuole partner di Kouvola (Finlandia) e Zabrze (Polonia).

Continua con successo il progetto Erasmus+ al Liceo di Arconate

Un progetto di ampio respiro che ha posto al centro i valori dell’accoglienza, dell’identità e della cittadinanza europea, offrendo agli studenti concrete opportunità di crescita culturale, personale e relazionale.

In questa settimana, il liceo di Arconate ospita una delegazione di studenti e docenti provenienti da Kouvola, rafforzando i legami costruiti nel corso del biennio. Il programma prevede attività interculturali, laboratori collaborativi e momenti di condivisione, con l’obiettivo di promuovere il dialogo e la comprensione reciproca.

Particolarmente significativo è stato l’incontro con Tareke Brhane, presidente del Comitato 3 Ottobre, che ha tenuto un workshop sui diritti umani e sulle migrazioni. La sua testimonianza ha offerto agli studenti uno sguardo diretto sulle realtà che si celano dietro i fenomeni migratori, stimolando riflessioni profonde sui temi dell’empatia, della responsabilità e della dignità umana.

Nel corso del progetto, gli studenti di Arconate, Kouvola e Zabrze hanno inoltre collaborato alla realizzazione di podcast tematici, mettendo in campo competenze digitali, linguistiche e comunicative.

Le parole del Dirigente

Molto soddisfatto il Dirigente Scolastico Emanuele Marcora, che ha dichiarato:

«Il progetto Erasmus+ “A Home Away from Home” ha rappresentato un percorso straordinario durato due anni, che ha permesso ai nostri studenti di crescere, aprirsi al mondo e costruire autentiche relazioni europee. Un sentito ringraziamento va a tutto il personale docente e non docente, il cui impegno, la cui professionalità e passione hanno reso possibili queste iniziative.»

Il progetto conferma l’impegno del Liceo di Arconate nel promuovere l’internazionalizzazione e nel formare cittadini europei consapevoli e attivi.