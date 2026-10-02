Consegnte a Leonardo Melani e Rayen Zouari la borsa di studio A.U.ESSE

Si è tenuta nella giornata di oggi venerdì 2 ottobre nell’Aula magna “Massimo Conalbi” dell’IIS E. Alessandrini di Abbiategrasso la consegna delle borse di studio Rinaldo Scotti e Sara Sassi.

La cerimonia di consegna

«Abbiamo scelto di dedicare la borsa di studio a nostra mamma Sara e a nostro papà Rinaldo perché ciò che siamo nasce da entrambi. Da loro abbiamo imparato che un’impresa cresce davvero quando sa prendersi cura delle persone e del luogo in cui opera. Vedere questa iniziativa arrivare alla quarta edizione ci emoziona perché il loro ricordo non rimane fermo nel passato, ma continua a camminare attraverso le possibilità offerte ai giovani. È il modo più autentico che conosciamo per dire grazie ai nostri genitori e restituire qualcosa al territorio che ha accompagnato la nostra famiglia».

Con queste parole Mario e Alberto Scotti, alla guida di A.U.ESSE Srl, azienda di Albairate associata ad A.P.I., hanno raccontato il significato della quarta edizione della borsa di studio Rinaldo Scotti, dedicata quest’anno anche a Sara Sassi.

Il riconoscimento è stato assegnato a Leonardo Melani e Rayen Zouari.

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La mattinata all’Alessandrini

Alla cerimonia, hanno partecipato docenti e studenti, i rappresentanti di A.P.I. e delle istituzioni locali.

«La formazione non è un tema accessorio né può dipendere soltanto dalla buona volontà dei singoli: è una scelta di politica industriale. Scuole e PMI devono poter contare su relazioni stabili, non su collaborazioni occasionali» – dichiara Luciana Ciceri, presidente di A.P.I. «Se vogliamo territori capaci di produrre futuro, dobbiamo costruire alleanze stabili tra imprese, scuole e istituzioni. La continuità di questa borsa di studio dimostra che una PMI può e deve assumersi una responsabilità verso la comunità investendo nel merito, nelle competenze e nelle persone che domani avranno la responsabilità di far crescere le nostre comunità. Proprio lo spirito alla base del progetto “Anche io lavoro in una PMI!”, nato per rendere più continuativo il dialogo tra sistema educativo e tessuto produttivo».

Un appuntamento stabile

Giunta alla quarta edizione, la borsa di studio si consolida come un appuntamento stabile tra scuola, impresa e territorio.

La cerimonia si inserisce nel progetto “A.P.I. 80: Insieme alle Persone che Fanno Impresa. Dove l’ingegno incontra la produzione: storie di manifattura” e nell’iniziativa di responsabilità sociale “PMI, Lavoro e Territorio”.