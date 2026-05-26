L'iniziativa, alla quale hanno partecipato oltre 8.500 studenti che hanno lavorato sul legame tra economia sostenibile e trasformazione digitale

Circa 600 studenti e oltre 300 insegnanti delle scuole elementari e medie della Lombardia sono stati coinvolti nella VIII edizione Concorso A City in MIND “Faccio scelte economiche sostenibili e Smart!” che ha posto al centro il legame tra economia sostenibile e trasformazione digitale, invitando bambini/e e ragazzi/e a mettere in campo creatività, sensibilità e competenze STE(A)M per riflettere su come le scelte economiche possano contribuire alla costruzione di città più intelligenti, inclusive e responsabili.

Concorso “A City in MIND”, premiate le scuole di Rho, Lainate e Dairago

Il Concorso ideato da Fondazione Triulza ha coinvolto dalla sua prima edizione 8.500 studenti e studentesse e ha erogato alle scuole oltre 60.000 euro in premi per attrezzature e attività laboratoriali. Tra le scuole premiate anche istituti di Rho, Lainate e Dairago.

Il Concorso fa parte del programma MIND Education, un progetto corale del distretto dell’innovazione milanese promosso da Principia, Lendlease e Fondazione Triulza, in collaborazione con IRCCS Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio, Human Technopole e Università degli Studi di Milano. L’ultima edizione del Concorso A City in MIND è stata possibile grazie al supporto di Microsoft e di BPER Banca, collaborazione che ha permesso, per la prima volta, di mettere a disposizione degli insegnanti delle scuole strumenti e risorse formative online e gratuite per lo sviluppo di nuove competenze tecniche e contenutistiche utili per la didattica e la gestione della classe sui temi dell’Economia Sociale e Sostenibile e dell’uso responsabile dell’Intelligenza Artificiale. Dai 329 insegnanti coinvolti, 254 hanno ottenuto certificazioni su Prompt Crafting per la didattica, sull’uso di strumenti Microsoft per la creatività e l’apprendimento multimodale, e sulla didattica su misura con l’IA. 75 insegnanti hanno seguito inoltre un modulo sull’educazione finanziaria.

Partecipazione e premiazione

I progetti presentati all’edizione 2025-2026 del Concorso hanno coinvolto 600 studenti e studentesse di 32 classi di scuole primarie e medie di undici città della Lombardia. Otto i progetti che si sono aggiudicati i 4.000 euro in premi, per l’acquisto di attrezzature didattiche e laboratoriali, provenienti dalle scuole di Bormio (Primaria di Bormio – I.C. Martino Anzi), Rho (Primaria G. Casati – I. C. Tommaso Grossi-), Lainate (Primaria A. Manzi – I.C. Via Cairoli), Carugate (I.C. Carugate), Dairago (Secondaria I Grado Anna Frank – I.C. Villa Cortese), Bresso (Secondaria I Grado Manzoni – I.C. Don Sturzo Bresso) e Paderno Dugnano (I.C. Salvador Allende). La consegna dei premi si è svolta sabato 16 maggio nell’ambito di una grande Festa dell’innovazione e della sostenibilità, con una mostra digitale dei progetti, laboratori su robotica educativa e una visita guidata al distretto MIND. La Festa, a cui hanno partecipato oltre 300 persone tra bambini/e, ragazzi/e insieme ai loro insegnanti e famiglie, ha chiuso la MIND Innovation Week e le attività nel distretto del Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASviS che ha patrocinato l’iniziativa.

I progetti presentati al Concorso hanno messo in evidenza il desiderio delle giovani generazioni di rafforzare il rapporto con la natura e la biodiversità e di pensare a scuole e città del futuro inclusive, sostenibili con spazi verdi e d’aggregazione. Le loro proposte sono state frutto della loro creatività, sensibilità e competenze STE(A)M attraverso l’utilizzo di tecnologie e applicazioni come SketchUp, Tinkercad, Arduino, Pixel Art, Code, Scratch, Genially, Canva, Makey Makey, Soundplant.

Progetti premiati scuole primarie

Progetti premiati Categoria Scuole Primarie: (abstract e video a questo link https://fondazionetriulza.org/i-progetti-del-concorso-a-city-in-mind-faccio-scelte-sostenibili-e-smart/)

1° classificato “Una giornata ideale” realizzato dalle Classi 4|A|B|C della Scuola Primaria di Bormio – I.C. Martino Anzi di Bormio (SO).

2° classificato “L’Angolo di Fibonacci: dove la natura impara a contare” realizzato dalla Classe 2|A della Scuola Primaria “Giuseppe Casati” – I.C. Tommaso Grossi di Rho (MI).

3° classificato “Our school in our minds” realizzato dalle Classi 2|A|B della Scuola Primaria A. Manzi – I.C. Via Cairoli di Lainate (MI).

Premio speciale Microsoft: “Un seme per il futuro” realizzato dalla Classe 1|A della Scuola Primaria Giuseppe Casati – I. C. Tommaso Grossi di Rho (MI).

Premi di 700, 500, 300 e 500 euro rispettivamente.

Progetti premiati scuole secondarie

Progetti premiati Categoria Scuole Secondarie di I Grado: (abstract e video a questo link https://fondazionetriulza.org/i-progetti-del-concorso-a-city-in-mind-faccio-scelte-sostenibili-e-smart/)

1° classificato “Carugate Smart: il futuro della città parte dalla scuola” realizzato dal gruppo Interclasse seconde I.C. Carugate (MI).

2° classificato “DAIRALES: La città che parla di futuro” realizzato dalle Classi 2|C|B e 3|B|C della Scuola Secondaria I Grado Anna Frank – I.C. Villa Cortese di Dairago (MI).

3° classificato “New Gen Eco” realizzato dalla Classe 3|C della Scuola Secondaria I Grado Manzoni – I.C. Don Sturzo Bresso (MI).

Premio speciale Microsoft: “Eco-logico” realizzato dalla Classe 2|E dell’I.C. S. Allende Paderno Dugnano (MI).Premi di 700, 500, 300 e 500 euro rispettivamente.

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Le nuove generazioni e il futuro

LE NUOVE GENERAZIONI COSTRUISCONO IL FUTURO

Il Concorso A City in MIND è l’iniziativa del progetto MIND Education ideata per coinvolgere i più piccoli in attività di co-progettazione sulle città e le comunità del futuro che si sperimenta da anni nel distretto con protagoniste le nuove generazioni. Il Concorso permette inoltre di far conoscere le opportunità, attività e gli sviluppi del distretto alle scuole, alle famiglie e ai territori.

Le dichiarazioni

“Siamo felici che le scuole e gli insegnanti riconoscano la capacità del Concorso A City in MIND di ispirare e di stimolare ogni anno la progettualità didattica, constatando come l’uso e le competenze tecnologiche degli studenti si focalizzano nella realizzazione di progetti con un forte impatto sociale e ambientale. In questa edizione inoltre, grazie ai nostri partner Microsoft e BPER Banca, abbiamo potuto offrire un percorso formativo gratuito ai docenti su Educazione Finanziaria e l’uso responsabile dell’IA che ha avuto un grande successo”, afferma Massimo Minelli, Presidente di Fondazione Triulza. “I progetti presentati erano tutti originali, creativi e incredibilmente sfidanti. I bambini e i giovani hanno una capacità unica di immaginare il futuro, di stupire e di farci sognare. È proprio da questa energia, curiosità e creatività che nascono le idee più innovative”, dichiara Alessia Ruccio, Responsabile HR Principia SpA. “Anche quest’anno siamo orgogliosi di sostenere A City in MIND, un’iniziativa che dimostra il ruolo chiave dell’educazione nel guidare innovazione e inclusione. I progetti presentati dalle scuole del territorio evidenziano come le competenze STEAM e le tecnologie emergenti, come l’intelligenza artificiale, possano trasformare l’apprendimento in un’esperienza concreta, collaborativa e orientata all’impatto. Supportare i giovani nello sviluppo di queste competenze significa investire nel futuro delle nostre comunità”, dichiara Robert Zielonka, Community Affairs Manager – Italia di Microsoft. “Con A City in MIND abbiamo sostenuto un percorso che unisce educazione finanziaria, innovazione e orientamento alla sostenibilità. Abbiamo collaborato anche in prima persona, partecipando ai lavori della giuria e organizzando un webinar sull’economia sociale per i docenti, confermando l’impegno in un progetto che contribuisce a formare cittadini consapevoli e responsabili. La partecipazione attiva di circa 1000 tra studenti e insegnanti è una grande testimonianza di successo e coinvolgimento”, spiega Elisa Belfiori, Responsabile Terzo Settore BPER Banca. “L’ottava edizione del concorso ha confermato come la scuola possa diventare un vero laboratorio di innovazione e sostenibilità, coinvolgendo studenti di ogni età in percorsi creativi e concreti. Tutti i progetti hanno dimostrato sensibilità verso l’ambiente, il benessere collettivo e l’uso consapevole della tecnologia, integrando cittadinanza attiva, inclusione e competenze STEAM in proposte originali, ricche di valore educativo e orientate al futuro. Complimenti a tutti gli insegnanti e gli alunni che hanno partecipato”, sottolinea Giuliana Coccia, Referente Gdl Goal 1-10 – Gdl Goal 8 – ASviS Agenzia Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.

La giuria

Alla giuria del Concorso “A City in MIND. Faccio scelte sostenibili e smart!” hanno partecipato: Giuliana Coccia, Referente gruppo di lavoro Goal 1-10– ASviS Agenzia Italiana per lo Sviluppo Sostenibile; Alessia Ruccio, Responsabile HR – Principia SpA; Sofia Bellia, Marketing & Communications Assistant– Lendlease; Marta Nathansohn, Communications Manager – Human Technopole; Fabrizio Pregliasco, Direttore Sanitario – IRCCS Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio; Arianna Piacentini, area progettazione – Fondazione Triulza ETS; Giulia Zanzottera consulente Community Affairs Bistoncini Partners – Microsoft Italia; Vera Donatelli, Ufficio Terzo Settore – BPER Banca.